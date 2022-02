Κορυφώνεται η αγωνία για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μετά την εντολή Πούτιν για γενικευμένη επίθεση σε όλα τα μέτωπα.

Επιπλέον, ο τρόμος για την πιθανότητα να χρησιμοποιήσει ο ρωσικός στρατός θερμοβαρικά βλήματα στις επιχειρήσεις του εντείνεται, καθώς πλάνα από το εσωτερικό της Ρωσίας δείχνουν έναν εκτοξευτή θερμοβαρικών πυραύλων να αναπτύσσεται προς τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με τον Guardian.

Όπως διαφαίνεται, ο ρωσικός στρατός αναπτύσσει το βαρύ φλογοβόλο του TOS-1, ικανό να εξατμίζει ανθρώπινα σώματα, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία.

Το βίντεο, που κοινοποιήθηκε στο Twitter από τον ανταποκριτή του CNN, Frederik Pleitgen, δείχνει ένα βαρύ φλογοβόλο TOS-1, το οποίο μπορεί να εκτοξεύει θερμοβαρικούς πυραύλους τοποθετημένους σε σασί άρματος T-72.

Καταγράφηκε νότια του Belgorod, είπε ο Pleitgen, το οποίο απέχει περίπου 45 μίλια από το Χάρκοβο της Ουκρανίας.

Δείτε στο χάρτη το σημείο, όπου καταγράφηκε το βίντεο:

Σύμφωνα με το i News, τα θερμοβαρικά όπλα μπορούν να εξατμίσουν τα ανθρώπινα σώματα και να συνθλίψουν εσωτερικά όργανα.

The russian army has deployed the TOS-1 heavy flamethrower which shoots thermobaric rockets, the was South of Belgorod. pic.twitter.com/XCxMI3bNB3

— Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) February 26, 2022