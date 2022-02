Ανησυχητικές πληροφορίες δημοσιεύονται στο διαδίκτυο για βομβαρδισμό της Μαριούπολης, την πόλη της Ουκρανίας όπου υπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Σύμφωνα με αναρτήσεις στο Twitter, κάτοικος της Μαριούπολης ανέφερε ότι βομβαρδίζονται εννιαόροφα κτίρια στην πόλη, καθώς επίσης και μία αγορά, προσθέτοντας ότι υπάρχουν νεκροί.

A resident of Mariupol says 9-storied buildings are being shelled, as well as a market. And that there are casualties. https://t.co/1bwlwdpZjf

— Katya Gorchinskaya (@kgorchinskaya) February 24, 2022