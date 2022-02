Ηχηρό μήνυμα κατά του ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν έστειλαν ΕΕ και ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου.

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ χαρακτήρισε αναιτιολόγητη της επίθεση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους, τονίζοντας ότι ο Πούτιν θα λογοδοτήσει.

«Είμαστε δίπλα σε κάθε χώρα που επιθυμεί να στηρίξει τη διεθνή τάξη», είπε ο Σ. Μισέλ απευθύνοντας έκκληση στη Λευκορωσία και το λαό της να μην ακολουθήσει την καταστροφική επιλογή.

Από την πλευρά της πρόεδρος τος Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ.

Επεσήμανε ότι «οι κυρώσεις θα οδηγήσουν σε σοβαρή υποβάθμιση τη ρωσική οικονομία και θα περιορίσουν σοβαρά την ανάπτυξη της». Κατέληξε λέγοντας πως βρίσκεται σε κίνδυνο η σταθερότητα της Ευρώπης.

«Ο Πούτιν ξαναφέρνει τον πόλεμο στην Ευρώπη» ανέφερε ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτενμπεργκ.

Καλούμε την Ρωσία να σταματήσει τις επιθέσεις, τις οποίες εξαπολύει για να ξαναγράψει την ιστορία, ανέφερε ο Γ.Στόλτενμπεργκ.

Joint press point by President @vonderleyen, @eucopresident Charles Michel and Jens Stoltenberg, Secretary-General of the @NATO.https://t.co/kzrkPmYezH

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) February 24, 2022