Σάλο και ποικίλα σχόλια προκάλεσε στα social media η ανάρτηση του επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ σχετικά με τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας για την τεταμένη κατάσταση με την Ουκρανία.

Λίγη ώρα, μάλιστα μετά τη δημοσίευση, εξαφανίστηκε από τον επίσημο λογαριασμό του, ωστόσο χρήστες είχαν προλάβει να το αποτυπώσουν.

Το επίμαχο tweet ήρθε μετά την ομόφωνη έγκριση των «27» ενός «πακέτου κυρώσεων».

Στην ανάρτηση του στο Twitter, o Ζοζέπ Μπορέλ αναφέρθηκε στις αγαπημένες συνήθειες των Ρώσων αξιωματούχων και ολιγαρχών στην Ευρώπη, σχολιάζοντας τις κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας. «Όχι πια ψώνια στο Μιλάνο, πάρτι στο Σεν Τροπέ, διαμάντια στην Αμβέρσα. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα» έγραψε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί η ομόφωνη έγκριση των 27 κρατών μελών της ΕΕ ενός «πακέτο κυρώσεων» σε βάρος της Ρωσίας. Αυτές οι κυρώσεις, που πρέπει επίσης να υιοθετηθούν επισήμως προκειμένου να τεθούν σε ισχύ, «θα πληγώσουν πολύ τη Ρωσία», είχε δηλώσει ο Ζοζέπ Μπορέλ. Επισήμανε μάλιστα ότι το «πάγωμα» των περιουσιακών στοιχείων και η απαγόρευση έκδοσης θεωρήσεων εισόδου θα στοχεύσουν κυρίως τους 351 Ρώσους βουλευτές της Δούμας, που υπερψήφισαν την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των αυτονομιστικών εδαφών.

Πριν το επίμαχο tweet εξαφανιστεί, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας, ανάρτησε screenshot με τα λεγόμενα του κ. Μπορέλ, παραθέτοντας και ένα δηκτικό σχόλιο.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ευρω-γραφειοκράτη να θριαμβολογεί για τις ζημίες που επιβάλλουν οι Βρυξέλλες στην αγορά χωρών-μελών της ΕΕ» υπογράμμισε το ρωσικό υπ. Εξωτερικών.

First time we’re seeing a ‘euro bureaucrat’ celebrating damage done by Brussels to businesses in EU Member-States 🤷‍♂️ pic.twitter.com/8RclbYUqxD

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) February 22, 2022