«Πόλεμος» μεταξύ των καλλιτεχνών που θα δώσουν το «παρών» στο Coachella.

Συγκεκριμένα, ο Κάνιε Γουέστ είπε ότι δεν θα εμφανιστεί στο διάσημο φεστιβάλ μουσικής της Καλιφόρνια, εκτός εάν η Μπίλι Άιλις ζητήσει συγγνώμη από τον φίλο του Τράβις Σκοτ για κάτι που η τραγουδίστρια δεν έκανε.

Ο ράπερ ανέβασε στα social media μία ανάρτηση από ιστοσελίδα σύμφωνα με την οποία η Άιλις πρόσφερε έναν αναπνευστήρα σε ένα θαυμαστής της κατά τη συναυλία που έδωσε στην Ατλάντα, αφήνοντας υπονοούμενα για τον Σκοτ και την συναυλία του στο Astroworld, στην οποία έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία τουλάχιστον 8 άτομα και δεκάδες πήγαν στο νοσοκομείο, κάτι όμως που δεν συνέβη.

«Έλα Μπίλι, σε αγαπάμε, ζητά συγγνώμη από τον Τραβ και από τις οικογένειες των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, κανείς δεν ήθελε να συμβεί αυτό. Ο Tραβ δεν είχε ιδέα για το τι συνέβαινε όταν ήταν στη σκηνή και πληγώθηκε από αυτό που συνέβη», έγραψε ο Γουέστ.

«Και ναι, ο Tραβ θα είναι μαζί μου στο Coachella, αλλά τώρα πρέπει να ζητήσει [η Άιλις] συγγνώμη πριν παίξω», πρόσθεσε.

Η Άιλις απάντησε αμέσως μετά, σχολιάζοντας την ανάρτηση: «Κυριολεκτικά δεν είπα τίποτα για τον Τράβις, απλά βοήθησα έναν θαυμαστή».

Η ανάρτηση από τον Γουέστ ήρθε λίγες μόλις ημέρες αφότου η Άιλις διέκοψε μια συναυλία της και πρόσφερε μια συσκευή εισπνοής σε έναν από τους θαυμαστές της που φαινόταν να δυσκολεύεται να αναπνεύσει.

«Θα περιμένω μέχρι όλοι να είναι καλά και μετά θα συνεχίσω», είπε από τη σκηνή χωρίς να αναφέρει ποτέ τον Σκοτ και τα όσα συνέβησαν στο Astroworld.

Coachella: Kanye West Demands Singer Billie Eilish Apologises To Travis Scott

American rapper, Kanye West has demanded that 20-year-old singer, Billie Eilish apologises to rapper Travis Scott before he performs at this year’s Coachella music festival. pic.twitter.com/5PvSCSLlIK

— Punch Newspapers (@MobilePunch) February 11, 2022