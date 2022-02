Νέα πρωταθλήτρια κόσμου είναι και με τη… βούλα η Τσέλσι, καθώς η ομάδα του Τόμας Τούχελ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 στην παράταση της Παλμέιρας.

Πρωταγωνιστής, για άλλη μια φορά, ήταν ο Κάι Χάβερτς. Όπως και στον τελικό του Champions League με τη Μάντσεστερ Σίτι, έτσι και στον τελικό του Παγκόσμιου Κυπέλου Συλλόγων, ο Γερμανός έκρινε το παιχνίδι, καθώς εκείνος ήταν που ανέλαβε το πέναλτι στα τελευταία λεπτά της παράτασης. Και μάλιστα με το συγκεκριμένο γκολ κατάφερε να γράψει ιστορία και να θυμίσει λίγο… Λιονέλ Μέσι!

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που έκρινε έναν τελικό Champions League και… καπάκι έναν τελικό Παγκόσμιου Κυπέλλου Συλλόγων. Πιο συγκεκριμένα, ο Μέσι είχε σκοράρει το νικητήριο γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό του «Γουέμπλεϊ» το 2011, ενώ λίγους μήνες αργότερα έδωσε και το Παγκόσμιο στην Μπαρτσελόνα με γκολ απέναντι στη Σάντος!

2 – Kai Havertz is the first player to score the match-winning goal in the both the UEFA Champions League final and then the subsequent FIFA Club World Cup final since Lionel Messi for Barcelona in 2011. Occasion. pic.twitter.com/HD9YOX9U9y

