Ο Λούκα Μόντριτς έχει συνυπάρξει για χρόνια συμπαίκτης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο στη Ρεάλ Μαδρίτης κι έχει αντιμετωπίσει τον Λιονέλ Μέσι ουκ ολίγες φορές στα «clasico», άρα σίγουρα έχει μια γνώμη ποιος υπερέχει έναντι των δύο και γιατί.

Ο Κροάτης χαφ της «Βασίλισσας» πήρε θέση με έναν πλάγιο τρόπο στο δίλημμα μεταξύ Αργεντινού και Πορτογάλου με ένα «like» στο Instagram. Είδε μια φωτογραφία του συμπατριώτη του, Λόβρο Μάγιερ, που αντιμετώπιζε την Παρί χθες με τη Ρεν και του άρεσε η στιγμή με τον «Pulga», με λεζάντα «ο καλύτερος όλων των εποχών».

Φυσικά, πάτησε το κουμπί κυρίως λόγω του Μάγιερ, όμως θα μπορούσε να είναι κι ένας δείκτης απάντησης από πλευράς του στο ερώτημα που όλοι αναζητούν απάντηση τα τελευταία 15 χρόνια.

Δείτε τη φωτογραφία εδώ:

Also @lukamodric10 knows who is the GOAT 😉 pic.twitter.com/FRX0dBSTG4

— BarçaTimes (@BarcaTimes) February 11, 2022