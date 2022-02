Θετικός στον κοροναϊό βρέθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς και η σύζυγός του, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό χτες, Σάββατο.

Ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter ανακοίνωσε πως έχει ήπια συμπτώματα και ότι δεν υπάρχει τίποτα αρνητικό στην κατάσταση τους.

«Σήμερα το πρωί, ο γιατρός μας έκανε τον τακτικό μας έλεγχο. Ευτυχώς, τίποτα αρνητικό στη κατάστασή μας. Σήμερα, έχουμε ήπια συμπτώματα και συνεχίζουμε να δουλεύουμε με την κυρία Emine από το σπίτι», έγραψε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος με χθεσινό του tweet έκανε γνωστό ότι «το αποτέλεσμα του Covid test, το οποίο έκανα με τη σύζυγό μου έπειτα από ήπια σύμπτώματα ήταν θετικό. Ευτυχώς έχουμε ήπια ασθένεια και έχουμε μάθει ότι πρόκειται για τη μετάλλαξη Omicron. Συνεχίζουμε την αποστολή μας. Εργαζόμαστε από το σπίτι. Προσευχηθείτε για εμάς». «Ας ελπίσουμε ότι θα ξεπεράσουμε αυτήν την ασθένεια το συντομότερο δυνατό μαζί με τον Ταγίπ. Αναμένουμε τις προσευχές σας», έγραψε λίγα λεπτά αργότερα η Εμινέ Ερντογάν στον προσωπικό της λογαριασμό στο twitter.

Περαστικά ευχήθηκε με ανάρτηση του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον Τούρκο πρόεδρο.

Εύχομαι στον Τούρκο πρόεδρο και την σύζυγο του γρήγορη ανάρρωση από την COVID19, αναφέρει στα αγγλικά στην ανάρτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ι wish President @RTErdogan and his wife a swift recovery from COVID-19.

«Σας ευχαριστώ για τις καλές σας ευχές κύριε πρωθυπουργέ. Η γυναίκα μου εγώ στέλνουμε τους θερμούς μας χαιρετισμούς σε εσάς, την οικογένεια σας και τον Ελληνικό λαό», απάντησε σε μηνύματά του στο twitter o ο Τούρκος πρόεδρος.

Thank you for your good wishes, Mr Prime Minister. My wife and I extend my greetings to you, your family and the Greek people. https://t.co/4SIKF3i3DB

