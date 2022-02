Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε συγκρότημα διαμερισμάτων στο προάστιο Μπράουν Ντιρ στο Μιλγουόκι των ΗΠΑ το Σάββατο, όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία. Συνελήφθη ένας ύποπτος.

Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Μπράουν Ντιρ, Πίτερ Νίμερ δήλωσε ότι ένας από τους τραυματίες είναι σε κρίσιμη κατάσταση και ότι ένας ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση. Ο Νίμερ είπε ότι ο ύποπτος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όμως αρνήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση του υπόπτου.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Αστυνομία κλήθηκε στα διαμερίσματα του Park Plaza Court λίγο μετά τις 10 το πρωί μετά από αναφορά για «πιθανό θύμα στο πάρκινγκ». Ο ύποπτος πυροβόλησε εναντίον αστυνομικών από τον δεύτερο όροφο, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Κανένας αξιωματικός από το τμήμα μας ή οποιοδήποτε άλλο τμήμα δεν ανταπέδωσε τα πυρά», είπε ο Νίμερ.

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για την κοινότητα επειδή ο ύποπτος βρίσκεται υπό κράτηση.

«Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποιος άλλος να αναζητήσουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν νωρίτερα ότι αστυνομικά οχήματα, ασθενοφόρα και οχήματα της πυροσβεστικής είχαν συγκεντρωθεί έξω από το συγκρότημα διαμερισμάτων και ότι ένας ιατροδικαστής της κομητείας Μιλγουόκι κλήθηκε στο σημείο.

