Πρόβλημα από το… πουθενά για τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Τσέλσι. Και ο λόγος έχει να κάνει με τους ανεμβολίαστους ποδοσφαιριστές τους και τα παιχνίδια που έχουν να δώσουν στη Γαλλία με Παρί Σεν Ζερμέν και Λιλ αντίστοιχα, για τη φάση των «16» του Champions League.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις της UEFA, οι δύο σύλλογοι ενδέχεται να αγωνιστούν στη Γαλλία χωρίς τους ποδοσφαιριστές που δεν έχουν εμβολιαστεί πλήρως.

Όπως αναφέρει η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία, τόσο η Τσέλσι, όσο και η Ρεάλ, κινδυνεύουν από τον νέο κανονισμό της γαλλικής κυβέρνησης που λέει πως μόνο οι πλήρως εμβολιασμένοι αθλητές έχουν τη δυνατότητα να αγωνίζονται επαγγελματικά.

Έτσι, εφόσον δεν γίνουν αλλαγές με τις έδρες των αναμετρήσεων, τότε οι «μερένγκες» και οι «μπλε» θα ταξιδέψουν στη Γαλλία με αρκετές απουσιες που μπορεί να κρίνουν και προκρίσεις…

