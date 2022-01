Δεν είναι μυστικό πως στον Γιάννη αρέσουν τα ανέκδοτα. Πολλές φορές στο παρελθόν έχει πει ανέκδοτα στις συνεντεύξεις Τύπου των αναμετρήσεων. Ωστόσο δεν είναι επίσης λίγες οι φορές που οι απόπειρες του να κάνει τον κόσμο να γελάσει, έπεσαν στο… κενό.

Όπως έγινε και αυτή τη φορά μετά την αναμέτρηση με τους Γκρίζλις. Ο Αντετοκούνμπο ρώτησε τους δημοσιογράφους που ήταν στη συνέντευξη Τύπου, μετά τη νίκη των Μπακς απέναντι στους Γκρίζλις, «που πάνε οι αγελάδες;».

Ωστόσο, όπως αναμενόταν, κανένας δεν γνώριζε την απάντηση, με αποτέλεσμα ο Greek Freak να αναλαμβάνει δράση. Η απάντηση του Giannis ήταν «go to the mooooovies», «τραβώντας» χαρακτηριστικά το «όμικρον», κάτι που παραπέμπει στην κλασική κραυγή της.

Ο Αντετοκούνμπο κατάλαβε πως το αστείο του δεν άρεσε σε κανέναν και παραδέχτηκε πως το αποτέλεσμα ήταν… κακό.

Giannis laughs at his own dad jokes. 🤣 pic.twitter.com/dRak4RTgLY

— Milwaukee Bucks (@Bucks) January 20, 2022