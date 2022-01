Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε, από την ιστοσελίδα «The Athletic», στο Νο.24 όλων των εποχών του ΝΒΑ, με τον «Greek Freak» να μιλά για αυτήν την τιμή και πως νιώθει.

Ο Έλληνας σούπερσταρ, τόνισε ότι θέλει να μείνει στους Μιλγουόκι Μπακς για 20 χρόνια, αναφέρθηκε στην «πείνα» που έχει για να κατακτήσει περισσότερα, ενώ αποκάλυψε τι του είχε πει ο Θοδωρής Παπαλουκάς μετά το πρωτάθλημα των «ελαφιών».

«Θέλω να παίξω 20 χρόνια. Ελπίζω να παίξω 20 χρόνια στους Μπακς. Αλλά θα δούμε, δεν μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Είμαι το Νο.24 και είμαι 27 ετών. Η σκληρή δουλειά ανταμείφθηκε. Αλλά θα πρέπει να συνεχίσω.

Να βελτιωθώ σαν παίκτης. Να συνεχίσω να απολαμβάνω το παιχνίδι, να ζω για τη στιγμή. Να το ζω και να δω που θα με πάει, να τελειώσω όταν είναι να τελειώσω με το ΝΒΑ. Είναι τεράστια διάκριση για μένα, θα το δείχνω στα παιδιά μου.

Πάντως στο τέλος της μέρας, θα πρέπει να το κάνω στην άκρη όλο αυτό και να συνεχίσω τη δουλειά. Δεν θα πρέπει να με χαλαρώσει αυτή η διάκριση. Είμαι το Νο.24. Είμαι ένας μεγάλος… σκύλος εκεί πέρα. Θέλω να πιστεύω πως μπορώ να τα πάω ακόμα καλύτερα.

Βρέθηκα στο TOP 75 του ΝΒΑ, τώρα είμαι στο Νο.24, έχω βγει Finals MVP, δύο φορές MVP. Yπάρχουν πολλά πράγματα να σε αποσπάσουν. Δεν θα κουραστώ ποτέ. Θέλω να παίζω μπάσκετ κάθε στιγμή και αυτό κάνω σε όλη την καριέρα μου. Προσπαθώ να παίζω σκληρά. Αυτό με έχει πάει πολύ μακριά και ελπίζω να με πάει ακόμα πιο πάνω»

Για τη συνομιλία που είχε με τον Θοδωρή Παπαλουκά μετά την παρέλαση για τον τίτλο του ΝΒΑ: «Μου είπε ότι δεν θα σταματήσει όλο αυτό. Όταν τον ρώτησα τι θέλει να πει, απάντησε πως κάθε φορά που κερδίζω κάτι, θα κοιτάζω τον επόμενο στόχο αφού έτσι έχουν φτιαχτεί οι άνθρωποι».

On Saturday, @Giannis_An34 took me through all nine of his NBA seasons.

Year-by-year, he broke down the thoughts and feelings going through his head and heart as he tried to find his way in the league.

Giannis’ journey in his own words, at @TheAthletic: https://t.co/ECTUdygnAZ

— Eric Nehm (@eric_nehm) January 18, 2022