Το ΝΒΑ συμπληρώνει 75 χρόνια ζωής τη φετινή αγωνιστική περίοδο και η διάσημη ιστοσελίδα «The Athletic» αποφάσισε να κατατάξει τους 75 καλύτερους παίκτες στην ιστορία της λίγκας, όπως αυτοί προέκυψαν έπειτα από ψηφοφορία που είχε γίνει πριν λίγους μήνες.

Φυσικά από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος και κατατάσσεται στο νούμερο 24 όλων των εποχών, σύμφωνα με την ιστοσελίδα!

Μάλιστα ο «Greek Freak», όταν ενημερώθηκε για αυτό, δεν μπορούσε να το πιστέψει λέγοντας χαρακτηριστικά, «Παίζετε μαζί μου;».

Στα εννέα χρόνια που ο Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη λίγκα, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα με τους Μπακς, δύο φορές τον τίτλο του MVP της κανονικής περιόδου (2019, 2020) και μία των τελικών (2021), ενώ ακόμα έχει αναδειχθεί ως ο «Πιο Βελτιωμένος Παίκτης» του 2017 και καλύτερος αμυντικός του 2020.

Giannis Antetokounmpo was handed The Athletic’s list of the 75 greatest NBA players. He couldn’t believe it.

“Ahhhhhhhhh,” he exclaimed. “You’re playing with me?”

He’s the youngest listed, but his placement is no mistake.

