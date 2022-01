«Όχι, Alexa, μη!» φώναξε έντρομη η μητέρα όταν άκουσε τον ψηφιακό βοηθό της Amazon να προτείνει στην κόρη της παιχνίδια ηλεκτροπληξίας.

Το δεκάχρονο κορίτσι ζήτησε από το μηχάνημα να της δώσει μια «πρόκληση» για να περάσει την ώρα της.

«Βάλε έναν φορτιστή στην πρίζα μέχρι τη μέση και μετά ακούμπησε ένα κέρμα στα εκτεθειμένα δόντια του φις» ήταν η πρόταση της Alexa.

Η μητέρα του κοριτσιού, Κρίστιν Λίβνταλ, έμεινε εμβρόντητη αλλά πρόλαβε να παρέμβει. Δήλωσε πάντως στο Twitter ότι η κόρη της «είναι πολύ έξυπνη για να κάνει κάτι τέτοιο».

OMFG My 10 year old just asked Alexa on our Echo for a challenge and this is what she said. pic.twitter.com/HgGgrLbdS8

— Kristin Livdahl (@klivdahl) December 26, 2021