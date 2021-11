Ανδρας οπλισμένος με αυτόματο τουφέκι εφόδου άνοιξε πυρ χθες Παρασκευή το βράδυ στο κέντρο του Κοσόβου εναντίον λεωφορείου που μετέφερε μαθητές, σκοτώνοντας αγόρι και κορίτσι, καθώς και τον οδηγό, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αλλος ένας μαθητής, ηλικίας 14 ετών, τραυματίστηκε, πάντως η κατάστασή του είναι σταθερή, διευκρίνισε στην κρατική τηλεόραση RTK ο Σκεντέρ Ντρέσαϊ, επικεφαλής νοσοκομείου κοντά στον τόπο όπου διαπράχθηκε η επίθεση.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, ο δράστης φόραγε μπαλακλάβα και ήταν εφοδιασμένος με AK-47. Τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα ως αυτό το στάδιο.

Το λεωφορείο ήταν γεμάτο μαθητές που επέστρεφαν στα σπίτια τους από το σχολείο, είπε στο RTK ο κοινοτάρχης του χωριού Γκλότζαν (κεντρικά), ο Μουστάφα Σελμάνι.

Η πρόεδρος του Κοσόβου, η Βιόσα Οσμάνι, καταδίκασε την επίθεση και κάλεσε την αστυνομία να βρει και να συλλάβει τον δράστη ή τους δράστες το ταχύτερο και να τον ή τους οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης.

Εκανε λόγο για «πλήγμα στην ασφάλεια και τη δημόσια τάξη» σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

«Πιστεύουμε ότι ο δράστης ήταν ένας και κάνουμε το παν για να εξακριβώσουμε τι συνέβη και να τον βρούμε», δήλωσε ο υποδιοικητής του αστυνομικού τμήματος στην Πέγια, ο Βετόν Ελσάνι, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η επίθεση διαπράχθηκε κάπου 90 χιλιόμετρα νότια της Πρίστινας.

Πηγή προσκείμενη στην αστυνομία που μίλησε στο Reuters, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, δήλωσε πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η επίθεση αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

🔴 #Kosovo – At least four people were killed and two were injured in a shooting at a bus with students in the village of Glođane near Decani.

Two were wounded and are in critical condition.

📸 Gazeta Express pic.twitter.com/NgjSUMs1hT

— Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) November 26, 2021