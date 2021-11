Ο Κώστας Σλούκας είναι το πρόσωπο με το οποίο ασχολήθηκε στο τελευταίο της αφιέρωμα η Euroleague, ερευνώντας τις πιθανότητες που έχει να κατακτήσει την 4η κούπα στην καριέρα του και 3η με τον Ολυμπιακό μετά από το «back to back» τη διετία 2012-2013.

Στο σχετικό βίντεο μιλούν ο τόσο ο αρχηγός της ομάδας, Γιώργος Πρίντεζης, όσο και ο κόουτς Γιώργος Μπαρτζώκας, ο οποίος μάλιστα είχε τα ηνία του συλλόγου και στο δεύτερο συνεχόμενο ταξίδι μέχρι το «τέλος του δρόμου» το 2013.

Αναλυτικά η τοποθέτηση Πρίντεζη για τις κατακτήσεις και τον συμπαίκτη του:

«Ήταν μία μεγάλη στιγμή για το club. Δεν το καταλάβαμε ακριβώς τότε. Ήταν σπουδαία στιγμή, πανηγυρίσαμε έναν τίτλο μετά από πολλά χρόνια. Ήταν κάτι το τρομερό. Ο Σλούκας είναι ο ηγέτης και ένας από τους καλύτερους παίκτες της Ευρώπης, κυρίως λόγω του χαρακτήρα του και της δουλειάς του».

Ακολουθεί αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα:

«Είναι ένα μεγάλο όπλο για κάθε προπονητή. Μπορεί να δημιουργήσει για τους συμπαίκτες του και να σκοράρει. Θέλουμε να είναι ο ηγέτης και να είναι μέρος της φιλοσοφίας του Ολυμπιακού».

Το βίντεο έκλεισε με τομ ίδιο τον «Σλούκι Λουκ:

«Θέλω να πετύχει η ομάδα μου. Αυτό με απασχολεί και γι’αυτό επέστρεψα. Ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι τα playoffs τα προηγούμενα χρόνια και θέλω να κάνω όσα μπορώ για να επιστρέψουμε εκεί. Ο Ολυμπιακός αξίζει να βρίσκεται εκεί».

‘We did something special’ 🏆

Can the leader @kos_slou make some more history with @olympiacosbc and add another title to the Greek Giants trophy cabinet? #EveryGameMatters pic.twitter.com/VYWjtDwQ6s

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 11, 2021