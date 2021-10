Απότομη προσγείωση για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Και τι προσγείωση… Η Λίβερπουλ πέρασε… αέρας από το «Ολντ Τράφορντ» και διέλυσε με 5-0 την ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ βγάζοντας στη φόρα όλα τα μεγάλα κενά των «κόκκινων διαβόλων».

Μία ήττα την οποία πάντως είχε προβλέψει ο Πολ Σκόουλς. Και μάλιστα το είχε κάνει αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς από την ανατροπή με την Αταλάντα στην αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

Ο Άγγλος «θρύλος» είχε πει αμέσως μετά την αναμέτρηση με την «Ντέα» πως σε περίπτωση που έκανε τέτοιο πρώτο ημίχρονο με μία ποιοτική ομάδα όπως τη Λίβερπουλ, η ήττα θα ήταν αναπόφευκτη. Και δικαιώθηκε…

Όλα στο παρακάτω βίντεο:

«Go and do that against Liverpool on Sunday, see what happens.»

Paul Scholes predicted this may happen today 🔮pic.twitter.com/Dzt9FEC67v

— Football on BT Sport (@btsportfootball) October 24, 2021