On fire βρισκεται το τελευταίο διάστημα ο Καρλίτος, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει τρεις φορές απέναντι στον Ιωνικό στη Λεωφόρο και να χαρίσει μια σημαντική νίκη στον Παναθηναϊκό.

Και όπως φαίνεται, το χατ τρικ του ισπανού επιθετικού των Πρασίνων δεν πέρασε καθόλου απαρατήρητο.

Και τούτο, διότι ο 31χρονος φορ του Τριφυλλιού κατάφερε να εξασφαλίσει μια θέση στην Team of the week του FIFA 22.

Πρόκειται για μια λίστα με τους καλύτερους ποδοσφαιριστές της εβδομάδας, που βγάζει στην αρχή κάθε εβδομάδας το κορυφαίο βιντεοπαιχνίδι.

Και ο επιθετικός του Παναθηναϊκού κατάφερε να βάλει το όνομά του δίπλα σε παίκτες όπως ο Φιρμίνο, ο Γκνάμπρι και ο Ίλιτσιτς.

What’s the move? 🤔 #TOTW 5 is live in #FUT. #FIFA22 pic.twitter.com/sKwnvY4FMp

— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 20, 2021