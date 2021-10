«Βόμβα» από το πουθενά από τον Νεϊμάρ! Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο πολύ σύντομα!

Ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν μίλησε για το Μουντιάλ του Κατάρ και για τη γενικότερη αίσθηση που έχει πλέον στον χώρο της… στρογγυλής θέας! Σε συνέντευξη του στο DAZN, ο Νεϊμάρ δήλωσε ανοιχτά πως το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ θα είναι λογικά το τελευταίο του, ενώ ανέφερε πως πλέον δεν νιώθει δυνατός για να διαχειριστεί το ποδόσφαιρο, αφήνοντας έτσι ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποσυρθεί σύντομα!

«Νομίζω πως το Μουντιάλ του Κατάρ θα είναι και το τελευταίο μου. Αυτό το πιστεύω επειδή δεν γνωρίζω πλέον εάν έχω τη δύναμη για να διαχειριστώ το ποδόσφαιρο», δήλωσε ο Νεϊμάρ, κάνοντας έτσι… θόρυβο!

«I don’t know if I have the strength of mind to deal with football any more.»

Neymar expects the 2022 World Cup will be his last 🏆

Watch Neymar & The Line Of Kings now exclusively on DAZN

October 10, 2021