Με τον Γιώργο Αθανασιάδη να κατεβάζει… ρολά στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», η Σέριφ κατάφερε να περάσει με ένα ιστορικό διπλό από την έδρα της Ρεάλ Μαδρίτης, επικρατώντας με 2-1 για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής για την ομάδα από τη Μολδαβία και κέρδισε επάξια το βραβείο του MVP της αναμέτρησης, ενώ κατάφερε να γράψει και ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς έγινε ο τερματοφύλακας με τις περισσότερες αποκρούσεις στην ιστορία του Champions League, σε αγώνα ομάδας που φεύγει με τη νίκη από το ιστορικό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου», πραγματοποιώντας δέκα επεμβάσεις.

Όπως ήταν λογικό, ο Έλληνας τερματοφύλακας κέρδισε επάξια το βραβείο του MVP της 2ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League, με την UEFA να ανακοινώνει την τεράστια διάκριση για τον Αθανασιάδη που ζει το όνειρο του!

Georgios Athanasiadis made more saves (10) than any other goalkeeper in the #UCL during MD2.

The most by any goalkeeper in the Champions League this season. pic.twitter.com/YyBRpKsHbF

— Squawka Football (@Squawka) September 30, 2021