Ο Ανδρέας Μπάρκουλης έγραψε ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο. Υπήρξε αξεπέραστος γόης και οι ταινίες στις οποίες πρωταγωνίστησε ακόμα προβάλλονται και παρακολουθούνται με επιτυχία.

Ο γιος του Νίκος, τώρα, φαίνεται πως ετοιμάζεται να εκφράσει με την σειρά του τις καλλιτεχνικές του ανησυχίες, συμμετέχοντας στο Just The 2 Of Us, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το ερχόμενο Σάββατο.

Ο Νίκος Κοκλώνης κάνει την έκπληξη φέρνοντας στη σκηνή τον Νίκο Μπάρκουλη έχοντας ως κόουτς της Εβελίνα Νικολίζα, η οποία εμφανίζεται στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού “Καλύτερα δε γίνεται”.

Τι γνωρίζουμε για τον Μπάρκουλη junior;

Ο Νίκος Μπάρκουλης είχε βρεθεί στο επίκεντρο έπειτα από παράφραση δήλωσής του στο Tik Tok σχετικά με τον πατέρα του.

O γιος του θρυλικού Ανδρέα Μπάρκουλη είχε αναφερθεί σε ένα challenge του Tik Tok στον πατέρα του και στις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά τον θάνατό του.

“Πάντα θα μου λείπει, πάντα θα είναι κομμάτι μου. Σκέφτομαι για κάθε μου κίνηση ‘θα ήταν περήφανος για αυτό;’. Αλλά στην τελική μετά σκέφτομαι ‘πατέρας σου ήταν, πάντα θα είναι περήφανος’ και προχωράω” είχε δηλώσει.

Και προσέθεσε:

“Μέχρι τα 18 μου ένιωθα ότι πρέπει να προστατέψω το όνομά μου ό,τι και να γίνει, μέχρι που με το tik tok άρχισα να φτιάχνω ένα δικό μου όνομα. Δεν είμαι πια ο γιος του Ανδρέα Μπάρκουλη, είμαι ο Νίκος Μπάρκουλης. Άλλο Αντρέας, άλλο Νίκος”.