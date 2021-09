Η Τσέλσι κατάφερε να κινηθεί τρομερά στη φετινή μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού, καθώς πήρε αυτό που ήθελε ο Τόμας Τούχελ (Λουκάκου) και παράλληλα το κέρδος της από τις πωλήσεις και γενικότερα τις αποχωρήσεις, ξεπέρασε τα 150 εκατομμύρια ευρώ.

Συνολικά, μαζί με τον Σαούλ, η Τσέλσι δαπάνησε σχεδόν 120 εκατομμύρια ευρώ, έχοντας έσοδα από παραχωρήσεις ύψους 30+ εκατομμυρίων. Για να φτάσει σε τέτοιο ποσό, η πρωταθλήτρια Ευρώπης χρειάστηκε να παραχωρήσει πολλούς ποδοσφαιριστές. Είτε με κανονική πώληση, είτε με τη μορφή δανεισμού.

Ούτε έναν φυσικά, ούτε δύο, ούτε τρεις, ούτε καν τέσσερις! Πόσους; 34! Την ώρα που στο «Στάμφορντ Μπριτζ» έφτασαν μόλις τρεις παίκτες, καθώς πέρα από τους Λουκάκου και Σαούλ, στα «μπλε» ντύθηκε και ο Μπεντινέλι ο οποίος θα έχει τον ρόλο του 3ου τερματοφύλακα…

34 players left either on loan or sold during the last window for Chelsea. pic.twitter.com/wWS3xpo9Vq

— Frank Khalid (@FrankKhalidUK) September 3, 2021