Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο έχουν και τα ευχάριστα «απρόοπτα» τους, αυτή τη φορά, με την Γερμανία να συνοδεύει τη νίκη της επί της Σαουδικής Αραβίας (3-2) στο ποδόσφαιρο ανδρών με μία… πρόταση γάμου και μάλιστα σε live μετάδοση!

Ο Γερμανός στράικερ της Ουνιόν Βερολίνου, Μαξ Κρούζε, βρήκε την ευκαιρία να κάνει πρόταση γάμου στην εκλεκτή της καρδιάς του. Ο Κρούζε που έδωσε την ασίστ στον Ουντοκάι και εκείνος με την σειρά του στο 75′, έγραψε το 3-2 για τη Γερμανία. Ωστόσο, «το καλό» το άφησε για το τέλος ο Κρούζε και συγκεκριμένα, στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα.

Ο Κρούζε έσκυψε και έκανε πρόταση γάμου στην κοπέλα του από μακριά, την οποία πρόταση είχε φροντίσει πρώτα να τυπώσει σε.. μπλουζάκι!

Τί απάντησε η Dilara Mardine; She said YES!

Max Kruse, genio y figura hasta para pedir matrimonio… Así ha sorprendido a su pareja en la entrevista post-partido de Alemania en los Juegos Olimpicos de Tokio 💍♥️pic.twitter.com/wnK9ot4OF2 — Union Berlin ES (@fcunion_es) July 25, 2021