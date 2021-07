Ως πρόβα τζενεράλε ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών τους αντιμετωπίζουν στο μεγάλο λιμάνι το αποψινό φιλικό με τον Αρη (21:00), με τον Πέδρο Μαρτίνς και τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού να μετρούν αντίστροφα για τις πρώτες μεγάλες μάχες της νέας σεζόν.

Στην αναμέτρηση με την ομάδα της Θεσσαλονίκης ο Πορτογάλος τεχνικός, όπως σας είχε ενημερώσει to10.gr, παρατάσσει τον Ολυμπιακό με 4-3-3, έχοντας τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ανδρούτσο, Σεμέδο, Σωκράτη και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας.

Στα χαφ θα είναι οι Εμβιλά, Καμαρά και Μπουχαλάκης, με τους Μασούρα, Ραντζέλοβιτς και Ελ Αραμπί στην τριάδα της επίθεσης.

Συνοπτικά η 11άδα των Πειραιωτών: Τζολάκης, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Σωκράτης, Ρέαμπτσιουκ, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στον Άρη! / The line-up for today’s friendly match against Aris FC! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2021 #LineUp #Football pic.twitter.com/uBbH1A9oSU

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) July 14, 2021