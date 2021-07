Στρατηγική για την ενίσχυση των θεραπευτικών σχημάτων κατά της covid – 19 με την έγκριση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΑ) τουλάχιστον τριών θεραπειών με μονοκλωνικά αντισώματα ως τον Οκτώβριο, προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με δηλώσεις της Επιτρόπου Υγείας της Ε.Ε. Στέλλας Κυριακίδου.

Η Επίτροπος μιλώντας στο συνέδριο του Economist, με θέμα «25nd Roundtable with the Government of Greece με θέμα: Europe: From social distancing to social solidarity» υπογράμμισε την ανάγκη πρόσβασης των ασθενών και των 37 ευρωπαϊκών κρατών στις θεραπείες αυτές και μάλιστα σε προσιτές τιμές, καθώς θα συνεχίσουν να υπάρχουν ασθενείς από τη νόσο, ενώ θα πρέπει να εστιάσουμε και στη θεραπεία της μακράς covid.

Η κ. Κυριακίδου στάθηκε στην συνεργασία που έχει επιτευχθεί μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να συνεχιστεί για την αντιμετώπιση σοβαρών θεμάτων όπως η κλιματική αλλαγή και η μικροβιακή αντίσταση.

Για τη χώρα μας, είπε ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει χρηματοδότηση 1,6 δισ. ευρώ για υποδομές και υπηρεσίες υγείας, ενώ σημείωσε πως η μελλοντική στρατηγική της Ε.Ε. για την υγεία αφορά τη διασυνοριακή περίθαλψη και τα επείγοντα περιστατικά. Αναφερόμενη στην πανδημία, τόνισε μεταξύ άλλων ότι εξαιτίας του κοροναϊού αναμένουμε τεράστια επιβάρυνση του πληθυσμού από καρκίνο και παθήσεις ψυχικής υγείας, γι΄ αυτό πρέπει να ενισχύσουμε τη συλλογική μας άμυνα.

ΣΔΙΤ στην υγεία

Από την πλευρά της Κυβέρνησης, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προανήγγηλε την χρήση μονοκλωνικών αντισωμάτων για τη θεραπεία των νοσηλευομένων, σημειώνοντας ότι από την πρώτη στιγμή καταρτίσθηκαν θεραπευτικά πρωτόκολλα για τη χρήση των διαθέσιμων φαρμάκων. Επεσήμανε ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι μαραθώνιος, ευτυχώς όμως, το σχέδιο που έχει αναπτυχθεί αποδίδει, με τη συνεργασία του δημοσίου τομέα υγείας και του στρατού.

Επιβεβαιώνοντας την ενίσχυση του συστήματος υγείας με πάνω από 1,5 δις. ευρώ αναφέρθηκε στις επικείμενες αλλαγές του συστήματος υγείας με τη συμπληρωματική ενίσχυσή του και από τον ιδιωτικό τομέα, όχι μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και στη νοσοκομειακή και τη μετανοσοκομειακή. Στο σημείο αυτό έκανε λόγο για διαλειτουργικότητα, διευκρινίζοντας ότι η συνεργασία Δημοσίου – Ιδιωτικού τομέα δεν είναι ιδιωτικοποίηση, για να σημειώσει πως κατά τις επερχόμενες αλλαγές στο σύστημα υγείας θα κρατήσουμε την αρχή της ισότιμης πρόσβασης.

Χαρακτήρισε ως σημαντική επιτυχία της Ευρώπης να διαπραγματευτεί για τα φάρμακα και τα εμβόλια κατά της πανδημίας και για το 2022, καθώς δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τον επόμενο χρόνο.

Παράλληλα χαρακτήρισε αξιέπαινες τις προσπάθειες από ελληνικές επιχειρήσεις λέγοντας πως η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία προχώρησε σε παραγωγή και εξαγωγή φαρμάκων σε 10 χώρες που είχαν ελλείψεις στην διάρκεια της πανδημίας, ενώ σημείωσε πως ήμαστε πρωτοπόροι και στους διαγνωστικούς ελέγχους, με την εισαγωγή των self-test για τον εντοπισμό των ασυμπτωματικών ασθενών. Όσο για τους εμβολιασμούς, σημείωσε πως είμαστε η 7η χώρα στην Ευρώπη από πλευράς αριθμού πλήρως εμβολιασμένων πολιτών.

Στις θεραπευτικές επιλογές με μονοκλωνικά αντισώματα και κοκτέιλ αυτών των αντισωμάτων, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Regeneron Τζώρτζ Γιανκόπουλος επισημαίνοντας ότι ο ιός θα παραμείνει μαζί μας για καιρό. Συμπλήρωσε πως τα εμβόλια μπορεί να προλαμβάνουν τη νόσο, όμως 1-3% του πληθυσμού δεν ανταποκρίνεται σε αυτά και πρόκειται για πληθυσμό ο οποίος είναι επιρρεπής σε σοβαρή λοίμωξη, καθώς τα αντισώματά τους δεν επαρκούν ή βρίσκονται υπό αντικαρκινική αγωγή. Πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν θεραπείες γι΄ αυτούς που θα συνεχίσουν να μολύνονται ή για αυτούς που δεν ανταποκρίνονται στα εμβόλια.

Η φαρμακοβιομηχανία

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων στην ίδια συζήτηση υπογράμμισε πως η ανάπτυξη θα πρέπει να αφορά όλους και καταλύτη αποτελεί η ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής και η προσέλκυση επενδύσεων.

Ο πρόεδρος της ΠΕΦ ανέφερε ότι στη βιώσιμη και μακροχρόνια ανάκαμψη θα οδηγήσουν η καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η πράσινη μετάβαση, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη διασύνδεση των επιχειρήσεων με την κοινωνία, και στη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα προκειμένου να εμπλουτίσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω συνεργειών για διά βίου μάθηση. Τόνισε ακόμη, πως είναι χρέος των επιχειρήσεων να δημιουργήσουν ισχυρότερους δεσμούς με την κοινωνία και να εξασφαλίσουν την κοινωνική πρόοδο και ευημερία, αμβλύνοντας τις κοινωνικές ανισότητες και δημιουργώντας νέες, καλά αμειβόμενες και βιώσιμες θέσεις εργασίας.

Ο κ. Τρύφων υπογράμμισε πως η χώρα αποκτά τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, υλοποίηση επενδύσεων και στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και ΕΣΠΑ. Χαρακτήρισε καίρια την επίτευξη βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης και την επιτάχυνση θετικών μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών από την κυβέρνηση.

Έτσι, πρότεινε να υιοθετηθούν κλαδικές πολιτικές ενίσχυσης τομέων της οικονομίας, όπως η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, που εμφανίζουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία, σε όρους επενδυτικής δυναμικής, απασχόλησης και ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση η αξιοποίηση και η απορρόφηση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης – με τη συμβολή της εγχώριας βιομηχανίας φαρμάκου να είναι ιδιαίτερα σημαντική – δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ της χώρας στο 15%, η οποία θα οδηγήσει στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και ευημερία.

Κλείνοντας ο κ. Τρύφων σημείωσε πως με την υλοποίηση των παραπάνω, η χώρα θα μπορέσει να καταγράψει ισχυρούς, σταθερούς, βιώσιμους ρυθμούς ανάπτυξης για την κοινωνία και τις επιχειρήσεις και δημιουργώντας μια Ελλάδα ψηφιακή, σύγχρονη, με εξελιγμένη βιομηχανική παραγωγή και κυρίως χωρίς μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.