«Στοπ» στη δυνατότητα σύνδεσης μέσω Wi-Fi στα iPhone φαίνεται ότι λέει ένα σφάλμα στα κινητά iPhpone. Όπως επισημαίνει ο ερευνητής ασφαλείας, Carl Schou, υπάρχει ένα ασυνήθιστο bug στο iOS και αν ο χρήστης για οποιονδήποτε λόγο συνδεθεί σε δίκτυο με το όνομα «%p%s%s%s%s%n» τότε απενεργοποιείται μόνιμα η δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης του κινητού.

Αν κάνετε το λάθος και συνδεθείτε, το Wi-Fi του iPhone σας θα απενεργοποιηθεί μόνιμα και δε θα μπορείτε να το ενεργοποιήσετε ξανά. Η μόνη λύση είναι να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις δικτύων του iPhone επιλέγοντας Settings>General> Reset> Reset Network Settings. Πάντως, όπως φαίνεται και στο παρακάτω βίντεο, ο ερευνητής προσπαθεί να ενεργοποιήσει το Wi-Fi αλλά το slider δεν ανταποκρίνεται. Μάλιστα ούτε η επανεκκίνηση του τηλεφώνου αλλά ούτε και η αλλαγή του SSID σώζουν την κατάσταση.

Όσο για τον λόγο που υπάρχει αυτό το σφάλμα; Οι περισσότεροι υποθέτουν πως ευθύνεται ο χαρακτήρας “%”, ο οποίος σε μερικές προγραμματιστικές γλώσσες χρησιμοποιείται ως ένδειξη τοποθεσίας και μεθόδου μετάφρασης μερικών δεδομένων.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021