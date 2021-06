H Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην Premier League και πλέον στρέφει την προσοχή της στον τελικό του Europa League, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Βιγιαρεάλ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι θέλουν να κλείσουν την χρόνια με την κατακτήση του τροπαίου και να κατακτήσουν την εν λόγω διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 2017.

Σε αυτήν την προσπάθεια, η ομάδα του Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ θα έχει μαζί της τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Ο θρύλος των Κόκκινων Διαβόλων θα ταξιδέψει μαζί με την υπόλοιπη απόστολη της ομάδας και θα… ενισχύσει με την παρουσία του την υπόλοιπη ομάδα.

Sir Alex Ferguson 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 has travelled with the Manchester United squad to Gdansk for the Europa League Final. #MUFC #UEL pic.twitter.com/QTaVU7vLg3

— RouteOneFootball (@Route1futbol) May 24, 2021