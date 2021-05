Νέος σε ηλικία και με δράση κατά του καθεστώτος Λουκασένκο είναι ο δημοσιογράφος, blogger και ακτιβιστής Ρομάν Προτάσεβιτς ο οποίος συνελήφθη στο αεροσκάφος της πτήσης της Ryanair από Αθήνα προς Βίλνιους.

Ο 26χρονος Λευκορώσος είχε ιδρύσει και είναι πρώην διευθυντής σύνταξης του διαδικτυακού ενημερωτικού δικτύου NEXTA που δραστηριοποιείται μέσω Telegram. Έχει πρωτοστατήσει στην κάλυψη των γεγονότων του περασμένου έτους στην πατρίδα του και έχει ταχθεί κατά του καθεστώτος Λουκασένκο. Μάλιστα, έχει συλληφθεί ξανά από τις αρχές.

Το Nexta, που ιδρύθηκε το 2015, συντόνισε τις διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα και μετέδιδε φωτογραφίες και βίντεο από τις ταραχές που ακολούθησαν μετά την επανεκλογή του Λουκασένκο στην προεδρία της Λευκορωσίας.

O Προτάσεβιτς έχει κατηγορηθεί για τρομοκρατία και πρόκληση διαδηλώσεων. Είναι αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης έως και 15 χρόνια, αν και ο ίδιος και οι συνάδελφοί του κάνουν λόγο ότι κινδυνεύει να εκτελεστεί από το καθεστώς. Από το 2019 ζούσε εξόριστος στην Πολωνία, η οποία είχε αρνηθεί την αίτηση έκδοσής του από το Μινσκ.

Όπως ανακοίνωσε το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Προτάσεβιτς βρισκόταν στην Αθήνα ως μέλος της αντιπροσωπείας της ηγέτιδας της λευκορωσικής αντιπολίτευσης Σβετλάνα Τιχανόσφκαγια, η οποία είχε συμμετάσχει στο Φόρουμ των Δελφών πρόσφατα.

Η Τιχανόφσκαγια ήταν υποψήφια στις προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία πέρυσι και έχει ανακηρυχθεί ως «ηγέτιδα της χώρας εν εξορία», κατηγορώντας τον Λουκασένκο για εκτεταμένη νοθεία κατά τις περσινές εκλογές.

Ο δημοσιογράφος επέλεξε να μείνει στη χώρα μας μερικές μέρες παραπάνω για να κάνει διακοπές. Είχε αναφέρει στους φίλους του πως είχε αντιληφθεί ότι τον παρακολουθούσαν στην Αθήνα.

Λίγο πριν επιβιβαστεί στη μοιραία πτήση, ανέφερε ότι ένας Ρώσος συνεπιβάτης του προσπάθησε για κάποιο λόγο να φωτογραφίσει τα χαρτιά του, την ώρα που τα έδειχνε στον έλεγχο στο «Ελ. Βενιζέλος».

BREAKING! The regime landed @Ryanair plane, which was flying from Athens to Vilnius,in order to arrest the famous Belarusian journalist Roman Protasevich. In Belarus, he faces the death penalty. Belarus has seized a plane,put passengers in danger, in order to repress an opponent pic.twitter.com/TEv22to5XM

— Franak Viačorka (@franakviacorka) May 23, 2021