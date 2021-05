Μια από τις ερωτήσεις που θέλω διακαώς να θέτω σε συνθέτες, είναι αν θεωρούν πως αυτό το πράγμα (οι νότες, οι μελωδίες…) είναι προορισμένο για να μας κάνει να σκεφτόμαστε ή να νιώθουμε.

Ο Οδυσσέας Λιάκος απαντά:

«Θεωρώ οτι η μουσική είναι η γλώσσα και ήχος του συναισθήματος, όταν ακούω μουσική νιώθω, οταν συνθέτω νιώθω, ίσως αυτό φέρνει σκέψεις και εικόνες αλλα η βάση είναι το οτι δημιουργείται ένα συναίσθημα μέσα μου. Όταν βλέπουμε μια ταινία και μια σκηνή μας φέρνει δάκρυα, φυσικά παίζουν ρόλο οι ηθοποιοί, η σκνοθεσία και οι ερμηνείες , αλλά η μουσική είναι αυτή μας συνδέει συναισθηματικά με την εικόνα και αυτό που νιώθουν οι ήρωες…»

Οι συστάσεις

Ο Οδυσσέας Λιάκος είναι πολύ ταλαντούχος συνθέτης που μόλις έκλεισε τα 20 του χρόνια και είναι έτοιμος να κατακτήσει τον κόσμο της κινηματογραφικής μουσικής. Μετράει πάνω από 100 ολοκληρωμένες συνθέσεις, ενώ ταυτόχρονα σπουδάζει Film Scoring στο Πανεπιστήμιο του Leads.

Μετά από μία ανεξάρτητη κυκλοφορία, έρχεται το «Τo The Stars & Beyond», ως πρώτο δείγμα μιας ολοκληρωμένης δουλειάς με τίτλο FIRST WORLDS που κυκλοφορεί 21 Μαΐου.

Έχει πάρει μέρος σε πολλά projects, ανάμεσά τους και εκπομπή «Η Μηχανή Του Χρόνου» όπου δούλεψε για ένα χρόνο υπό την επίβλεψη του συνθέτη Νίκου Σπηλιώτη, δημιουργώντας επικές κινηματογραφικές συνθέσεις.

Επιπλέον, έχει δουλέψει για την ανεξάρτητη εταιρία video games Angelworks, έχει πάρει βραβείο κινηματογραφικής σύνθεσης από την Ελληνική Εταιρία Συγγραφέων και έχει διαγωνιστεί στο BIFSC 2020 και Soundtrack_Cologne 2020.

Η μουσική του μου θυμίζει Star Wars, Lord of The Rings και άλλα τέτοια επικά, διαστημικά, παραμυθένια, ουτοπικά. Στην κουβέντα μας με τον Οδυσσέα, ανέφερα την σειρά Black Mirror του Netflix σε αρκετά επεισόδια της οποίας θα ταίριαζε ταμάμ να γράψει μουσική ο νεαρός συνθέτης. Γέλασε και είπε «μακάρι», διορθώνοντάς με για το ότι είναι σειρά του BBC. Μην τα βάζετε με την γενιά Z γιατί, συνήθως, έχει δίκιο!

«Θα ηταν ωραίο να έκανα την μουσική για τον Sherlock ή το Merlin. Ήταν πολύ ωραίο οταν γνώρισα και μίλησα στο συνθέτη της σειράς Sherlock, τον Michael Price – μια τέτοια συνάντηση δίνει μεγάλη έμπνευση.»

Αναμφίβολα, Οδυσσέα.

Πώς ξεκίνησαν όλα αυτά για σένα; Κάτω από ποιες συνθήκες πρωτοέγραψες μουσική;

» Από όσο μπορώ να θυμηθώ, ξεκίνησα στα 15 η 14 μου και, μόλις ανακάλυψα την ψηφιακή σύνθεση, άνοιξε ένας τεράστιος ορίζοντας μπροστά μου. Η μουσική είχε πολύ μεγάλη σημασία για μένα από όταν ήμουν μικρός, προσπάθησα να ασχοληθώ πολλές φορές με αυτή αλλά δεν μου άρεσε ο τρόπος με τον οποίο γινόταν η μουσική στο σχολείο. Έτσι, μου φαινόταν πολύ δύσκολο να μάθω να παιζω κάποιο όργανο.

Μόλις ανακάλυψα το DAW (Digital Audio Workstation) χάρη στο οποίο μπορούσα να συνθέσω, κατευθείαν ένιωσα ότι αυτό είναι που ταιριάζει σε μένα. Με πολύ περιορισμένες μουσικές γνώσεις από θεωρία, προσπάθησα να κάνω συνθέσεις και μάθαινα όσο έγραφα, είμαι κυρίως αυτοδίδακτος. Έκανα κάποια βασικά μαθήματα θεωρίας βέβαια για λίγο καιρό, ώστε να μπορώ να διαβάζω μουσική και να μελετάω συνθέσεις άλλων.

Υστέρα, δεν έδωσα πανελλήνιες και πήγα κατευθείαν Αγγλία στο Leeds Conservatoire να μελετήσω σύνθεση περαιτέρω, με ειδίκευση στις ταινίες.»

«Όσο περίεργο να ακούγεται, με θυμάμαι να συνθέτω σχεδόν όλα μου τα κομμάτια. Η πρώτη μου σύνθεση ήταν άπλα σαν να δοκίμαζα ένα καινούργιο παιχνίδι, είχα το πρόγραμμα μπροστά μου και απλά έβαζα τις νότες που ένιωθα ότι μου άρεσαν και ακούγονταν εντάξει σε εμένα εκείνη την στιγμή…Είχα φορτώσει έτοιμους ήχους απο Βιολιά, Βιόλες, Τσέλα και Μπάσο από το πρόγραμμα. Δεν συνέθεσα κατι απίστευτο, αλλά έμαθα και όσο μάθαινα με κάθε νέα σύνθεση που έκανα, τόσο το ευχαριστιόμουν…

Τον φαντάζομαι μπροστά από τον υπολογιστή του, κατώφλι 21ου αιώνα, όπου ακόμα και η πιο ανθρώπινα βαθιά συγκίνηση μπορεί κάλλιστα να προκύψει από τον ψηφιακό κόσμο.

Οι επιρροές του Οδυσσέα Λιάκου μοιάζουν διάφανες. Οι κύριες είναι, φυσικά, το Star Wars του John Williams, η μουσική του Howard Shore για το Lord of the Rings, καθώς και η μουσική του John Powell σε διάφορες ταινίες όπως How to train your Dragon.

«Πέρα απο film music, όμως, αγαπώ πολύ την βρετανική Folk και κλασική μουσική που συνδυάζονται από συνθέτες όπως: Ralph Vaughan Williams, George Butterworth, Gustav Holst, Samuel Coledrige Taylor και άλλοι… Αυτούς τους μελετάω οσο πιο πολύ μπορώ. Επίσης, ο Mike Oldfield που έχει τεράστια καριέρα (Tubular Bells ή με ροκ τραγούδια όπως το Moonlight Shadow) είναι σημαντική επιρροή μου, καθώς συνδέει την βρετανική Rock με Folk, Elecronic και Classical. Πέρα από την μουσική, με εμπνέει η πανέμορφη φύση της Αγγλίας και οι εμπειρίες μου εδώ. Επίσης, ό, τι έχει να κάνει με διάστημα και φαντασία!»

Ο Οδυσσέας περνάει τέλεια στην Αγγλία και (sorry not sorry) δεν εξετάζει καθόλου το ενδεχόμενο να επιστρέψει Ελλάδα. Του αρέσουν και του ταιριάζουν τα πάντα εκεί, γιατί να γυρίσει άλλωστε;

Ξυπνά νωρίς και ασχολείται μέχρι αργά με την μουσική του, αναλόγως πάντα και με τις υποχρεώσεις του για το πανεπιστήμιο ή για κάποια δουλειά. Προσπαθεί να κάνει και μερικές παύσεις, για να παίρνει ανάσες και να μην του γίνεται το ίδιο του το πάθος φορτικό. Αφού τελειώσει με όλα αυτά, αφιερώνει χρόνο στους φίλους, το κορίτσι του και πάνε σε pub ή παίζουν video games.

«Είναι πολύ σημαντικό να έχεις χρόνο για άλλα πράματα και ειδικά ανθρώπους πιστεύω. Take a break, breathe, continue. Αγαπώ πολυ την ζωγραφική και προσπαθώ να ασχολούμαι κάποιες φορές όταν έχω χρόνο. Επίσης μου αρέσει πολύ η ποδηλασία και πηγαίνω βόλτες στο τοπίο του Yorkshire που σου κόβει την ανάσα, με φίλους η μόνος γιατί πάντα με εμπνέει πολύ….», λέει ο Οδυσσέας Λιάκος.

Όταν ακούμε την μουσική σου, πώς μας φαντάζεσαι, εμάς τους ακροατές; Τι συμβαίνει μέσα μας, πού βρισκόμαστε;

«Ο στόχος μου ειναι για 3 ή 4 λεπτα η μουσική μου να σας κάνει να ζήσετε σαν σε μια μίνι περιπέτεια – να αφεθείτε, να φτιάξετε εικόνες, ο καθένας τις δικές του , που θα είναι μοναδικές ανάλογα με την έμπνευση που παίρνει ο καθένας. Να χαρίσω δηλαδή ένα ταξίδι, που ως εμπειρία θα είναι μοναδική για τον καθένα!»

Το πετυχαίνει. Διαπιστώστε το ιδίοις ωσί:

Στις 21 Μάη κυκλοφορεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του Οδυσσέα Λιάκου από την δραστήρια εταιρεία The Hubsters.

Ο νεαρός συνθέτης εξηγεί: «Ο Αντώνης Βιλλιώτης από τους Hubsters με προσέγγισε ένα χρόνο πριν και μου προσέφερε την συνεργασία. Έμαθε για μένα από τον Πάνο Χρυσοστόμου, που μου είχε κάνει μια συνέντευξη στην εκπομπή του «Ροκ Συναναστροφές» στο Δεύτερο Πρόγραμμα της ΕΡΤ. Ο Αντώνης μου είπε αργότερα ότι ακούγοντας τις μουσικές μου, εντυπωσιάστηκε σε συνδυασμό με την ηλικία μου…του φάνηκε “κάπως” ένας 17χρονος να ασχολείται με αυτό το είδος μουσικής.»

Το άμπουμ με τίτλο Time Machine I αποτελεί μια επιλογή από τις πρώτες συνθέσεις που έκανε ο Οδυσσέας από τα 16-17 του χρόνια. «Θέλω τώρα να παρουσιάσω κάτι σαν “intro”, μια εισαγωγή στο κόσμο του Οδυσσέα Λιάκου. Δεν έχει σημασία αν είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχω να παρουσιάσω, αλλά είναι για μένα το ξεκίνημα μια νεας ζωής.»

Ολόσωστος-αλλιώς, θα σε έλεγαν Οδυσσέα; Όλα για τα νέα ξεκινήματα τα κάνουμε!

ΥΓ: Το άμλπουμ κυκλοφορεί την Παρασκευή 21 Μάη και μπορείτε από σήμερα να το κάνετε pre-save εδώ.

ΥΓ2:Καθώς ο Οδυσσέας απαντούσε τις ερωτήσεις μου για αυτό το story, άκουγε στ’ ακουστικά του: Samuel Coleridge-Taylor, Hiawatha’s Wedding Feast και κομμάτια του Mike Oldfield, των Pink Floyd από το Division Bell. Επίσης, Joshua James και Hooters.