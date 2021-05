Να στείλουμε ηχηρό μήνυμα καταδίκης των διακρίσεων και της βίας που υφίστανται οι ΛΟΑΤΚΙ+ συνάνθρωποί μας τονίζει στο μήνυμά του με αφορμή την σημερινή διεθνή ημέρα κατά της ομοφοβίας, αμφιφοβίας και τρανσοφοβίας, ο Αλέξης Τσίπρας.

«Σήμερα, Διεθνής Ημέρα κατά της Ομοφοβίας, Αμφιφοβίας και Τρανσφοβίας, οφείλουμε να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης των διακρίσεων, της κοινωνικής απομόνωσης και της βίας που υφίστανται μέχρι και σήμερα οι ΛΟΑΤΚΙ+ συνάνθρωποι μας», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με ανάρτηση του στα social media.

Today, on the International Day Against Homophobia, Biphobia and Transphobia we must send a clear message against any discrimination, marginalization and violence that LGBTQI+ people are experiencing.

LGBTQI+ rights are human rights. #IDAHOBIT2021

