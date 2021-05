Ακτιβιστές μπλόκαραν τα κεντρικά γραφεία της φαρμακοβιομηχανίας AstraZeneca καλώντας την εταιρεία να άρει την πατέντα του εμβολίου κατά της Covid-19.

Δύο ακτιβιστές αλυσοδέθηκαν στην κεντρική είσοδο του κτιρίου ενώ δύο άλλοι σκαρφάλωσαν στην πρόσοψη προκειμένου να κρεμάσουν πανό με σύνθημα «τα εμβόλια για τους ανθρώπους δεν είναι για κέρδος».

Protesters have blockaded @AstraZeneca’s cambridge hq to call for the company to waive the patent for its #coronavirus vaccine #PeoplesVaccine pic.twitter.com/Nd26h51CCB

— Damien Gayle (@damiengayle) May 11, 2021