Οι κωδικοί πρόσβασης είναι η πιο κοινή μέθοδος ταυτοποίησης, αλλά είναι αποτελεσματικοί μόνο εάν είναι δύσκολο να παραβιαστούν και μόνο αν παραμένουν εμπιστευτικοί.

Πόσο εύκολο είναι να θυμόμαστε τους περίπλοκους κωδικούς που απαιτούν οι εφαρμογές;

Και με τον αυξανόμενο αριθμό εφαρμογών που τους απαιτούν, μπορεί να είναι δύσκολο να βρούμε νέες ιδέες για σύνθετους κωδικούς πρόσβασης και να καταφέρουμε να τους θυμόμαστε όλους. Ειδικά όταν ενδέχεται να απαιτείται από τους χρήστες να αλλάζουν τακτικά τους κωδικούς πρόσβασης. Το να φτιάξουμε όμως, κωδικούς που δεν μπορεί να τους «σπάσει» κανείς, δεν είναι τόσο εύκολο όσο φαίνεται.

Οι περίπλοκοι κωδικοί που συνδυάζουν νούμερα, κεφαλαία γράμματα και σύμβολα μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλείς απέναντι στους χάκερ, μα ποιος είναι σε θέση να τους θυμάται συνέχεια; Για να λυθεί λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, υπάρχει ένας τρόπος με το όνομα «phrase method», χάρη στον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε εύκολα και γρήγορα τους πιο ισχυρούς κωδικούς για τους λογαριασμούς στο Διαδίκτυο.

Με αυτό το… κόλπο, υπάρχει σωτηρία!

Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε μία πολύ απλή φράση στο μυαλό μας, κάτι που συμβαίνει καθημερινά και το γνωρίζουμε μόνο εμείς. Όπως για παράδειγμα την ώρα και τον σταθμό που παίρνουμε το λεωφορείο κάθε μέρα για να πάμε στη δουλειά σου. Αυτό που χρειάζεται, είναι απλά να μεταφράσουμε τη φράση στα Αγγλικά διότι τα passwords θέλουν λατινικούς χαρακτήρες.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε, είναι να απομνημονεύσουμε μια φράση που χαρακτηρίζει την καθημερινότητα και την γνωρίζουμε, όπως ότι ξυπνάμε κάθε ημέρα στις 08:00 για τη δουλειά.

Έπειτα, θα μεταφράσουμε αυτή τη φράση στα αγγλικά: «I wake up every morning at 08:00». Παίρνοντας τα αρχικά των λέξεων της παραπάνω φράσης, αλλά και τους αριθμούς και τα σημεία στίξης, προκύπτει το εξής: «iwuema0800».

Αυτός ακριβώς είναι και ο κωδικός μας. Αν πάλι θέλουμε να τον κάνουμε ακόμα πιο δυνατό, μπορούμε να κάνουμε τα γράμματα κεφαλαία εναλλάξ. Έτσι και θα έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο και θα θυμόμαστε τους κωδικούς μου μονίμως!