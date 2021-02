Η Νέα Ορλεάνη είναι η μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας της Λουιζιάνα και μια από τις σημαντικότερες πόλεις των ΗΠΑ.

Είναι μεγάλο λιμάνι πάνω στον ποταμό Μισσισσιππή και βιομηχανικό κέντρο. Ιδρύθηκε το 1718 από τους Γάλλους και αποκτήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1803 ως τμήμα της Αγοράς της Λουιζιάνα.

Έχει πληθυσμό 500.000 κατοίκους. Εκτός από ναυτικό και βιομηχανικό κέντρο είναι και σπουδαίο εμπορικό κέντρο, όπου διεξάγονται διεθνείς αγοραπωλησίες βαμβακιού, πετρελαίου, καφέ, ζάχαρης, καπνού, ρυζιού, ξυλείας κ.ά.

Σύμφωνα με το el.wikipedia, η πνευματική της ανάπτυξη δεν υστερεί: έχει πανεπιστήμια, βιβλιοθήκες, αρκετά μουσεία και ινστιτούτα επιστημονικής έρευνας. Επιπλέον είναι μία από τις πλέον τουριστικές πόλεις των ΗΠΑ, με την ξεχωριστή μουσική της (θεωρείται πατρίδα της τζαζ), την κρεολική κουζίνα της, και κυρίως το ετήσιο Καρναβάλι της, γνωστό ως «Μάρντι Γκρα» (από τη γαλλική φράση Mardi Gras).

Η ιστορική καρδιά της πόλης είναι το «Γαλλικό Τετράγωνο» (French Quarter), γνωστό για τη γαλλική αρχιτεκτονική του και την έντονη νυκτερινή ζωή του κατά μήκος της οδού Μπέρμπον.

Τον Αύγουστο του 2005 το 80% της πόλης πλημμύρισε όταν τα αναχώματα υποχώρησαν από το πέρασμα του τυφώνα «Κατρίνα».

