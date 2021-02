Η πρώτη φάση των ομίλων του Basketball Champions League ολοκληρώθηκε, με μια σημαντική διάκριση για τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Ο 19χρονος φόργουορντ της ΑΕΚ βρίσκεται μέσα στους τέσσερις υποψηφίους για την ανάδειξη του καλύτερου νέου παίκτη της διοργάνωσης για τη σεζόν 2020-21.

Φέτος μετράει 6 συμμετοχές στο BCL με 3.5 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 0.3 ασίστ. Οι άλλοι τρεις υποψήφιοι είναι οι Γιοάν Μακούντου (Σολέ), Αουγκούστας Μαρτσιουλιόνις (Ρίτας Βίλνιους) και Κέι φαν ντερ Βούουρστ (Οστάνδη).

🤔 Who will be named Best Young Player in the 2020-21 #BasketballCL?

— Basketball Champions League (@BasketballCL) February 9, 2021