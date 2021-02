Ο λοχαγός Τομ Μουρ, ο βετεράνος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που κατάφερε να συγκεντρώσει εκατομμύρια λίρες για να στηρίξει τη μάχη του βρετανικού συστήματος υγείας κατά του νέου κοροναϊού και που απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 100 ετών, ήταν σύμβολο ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

«Δεν αποτέλεσε μονάχα έμπνευση για τη χώρα αλλά και ένα σύμβολο ελπίδας για ολόκληρο τον κόσμο» επισήμανε ο βρετανός πρωθυπουργός σε ανακοίνωση.

Captain Sir Tom Moore was a hero in the truest sense of the word. His legacy will long live after him. pic.twitter.com/0Zn56gThCC

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 2, 2021