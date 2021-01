Όχι μία, ούτε δύο, αλλά 21 μπύρες θα έχει να πιεί μέσα στις επόμενες ημέρες ο Ντιέγκο Άλβες. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας ήταν αυτός που παρέλαβε τις περισσότερες μπύρες από τον χορηγό του Λιονέλ Μέσι, καθώς έχει δεχτεί από τον Αργεντινό 21 γκολ!

Ο πρώην τερματοφύλακας της Βαλένθια δε δίστασε να ποζάρει μπροστά στην κάμερα με τις μπύρες στο πλάι του και με ένα χαμόγελο μέχρι τα αφτιά, έχοντας την τιμητική… της πρωτιάς στη συγκεκριμένη κατηγορία…

«Συγχαρητήρια Λιονέλ Μέσι για το εκπληκτικό σου ρεκόρ των 644 γκολ. Με 21 μπύρες φαίνεται πως έχω το δικό μου ρεκόρ», σχολίασε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο Ντιέγκο Άλβες.

Parabéns, #Messi! 644 gols por um clube é mesmo um grande recorde! E com as minhas 21 garrafas, parece que eu também tenho o meu recorde! Fiquem ligados pq as 19h vou bater um papo com o pessoal da @budfootball! pic.twitter.com/8w9d2UkQbf

— Diego Alves (@diegoalvesgol) January 5, 2021