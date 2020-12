Η μουσικός FKA Twigs κατηγορεί τον πρώην σύντροφό της, ηθοποιό Σάια ΛαΜπάφ για κακοποιητική συμπεριφορά.

Ο ηθοποιός είχε περίεργη συμπεριφορά απέναντί της και ήταν κακοποιητικός. Μάλιστα, προσπάθησε να την πνίξει και την προσέβαλε με φωνές και βρισιές. Όπως ισχυρίζεται, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ηθοποιός ήταν κακοποιητικός απέναντί της μέσα στον ένα χρόνο σχέσης τους.

«Αυτή η αγωγή ασκήθηκε όχι για προσωπικό κέρδος, αλλά για να αποκατασταθεί η αλήθεια και για να διασφαλιστεί ότι καμία άλλη γυναίκα δεν πρέπει να υποστεί την κακοποίηση που έχει προκαλέσει ο Σάια ΛαΜπεφ στις προηγούμενες σχέσεις του. Η εποχή όπου ο Σάια ΛαΜπεφ μπορούσε να κακομεταχειρίζεται και να βλάπτει τις γυναίκες χωρίς να τιμωρείται, έχει τελειώσει» δήλωσε η FKA Twigs που αρνείται να χαρακτηριστεί ως θύμα, αλλά καταγγέλλει ότι ο ηθοποιός γνώριζε ότι έχει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα και της το κόλλησε.

it may be surprising to you to learn that i was in an emotionally and physically abusive relationship. it was hard for me to process too, during and after i never thought something like this would happen to me.

— FKA twigs (@FKAtwigs) December 11, 2020