Σε ολονύχτιο θρίλερ εξελίσσεται το ζήτημα των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Τουρκίας, με τον πήχη των προσδοκιών να είναι χαμηλά. Μπορεί η συμφωνία για τον προϋπολογισμό του μπλοκ και το Ταμείο Ανάκαμψης να έφερε ενθουσιασμό στους ηγέτες των κρατών-μελών, το κλίμα όμως ψύχρανε απότομα όταν έφτασε η ώρα να συζητηθεί το θέμα της Τουρκίας.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, η συζήτηση για την Τουρκία ξεκίνησε πολύ πριν το δείπνο, όπου με βάση τον προγραμματισμό της Συνόδου Κορυφής επρόκειτο να συμβεί κανονικά. Πριν το δείπνο, προηγήθηκε διάλειμμα 30 λεπτών. Μετά από αυτή τη διακοπή, το δείπνο ξεκίνησε αρκετά αργότερα από το προγραμματισμένο αλλά με θέμα το… κλίμα.

Το μόνο που έγινε γνωστό από αυτά που συζητήθηκαν για την Τουρκία είναι μια χαρακτηριστική δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σύμφωνα λοιπόν με διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Politico, ο Έλληνας πρωθυπουργός ανέφερε: «Είναι τουλάχιστον παράδοξο που την ώρα που οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επιβάλουν κυρώσεις στην Τουρκία, ένα μέλος του ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλώνεται στα «αν» και στα «αλλά»».

Πρόκειται για μια δήλωση που φανερώνει τόσο το κλίμα όσο και προς τα πού πάει το θέμα με την Τουρκία, κάτι που εξάλλου διαφαινόταν και από νωρίτερα. Το προσχέδιο του κειμένου συμπερασμάτων ουσιαστικά υιοθετούσε τη γερμανική θέση που ήθελε την Άγκυρα να «πέφτει στα μαλακά», με κυρώσεις απέναντι σε πρόσωπα και εταιρείες και μόνο στο ζήτημα της Κυπριακής ΑΟΖ.

Επίσης, στο προσχέδιο αναφέρεται ότι οι ηγέτες της ΕΕ θα επανεξετάσουν το ζήτημα των κυρώσεων στη Σύνοδο του Μαρτίου του 2021. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους λόγους της αναβολής αυτής γίνεται για να υπάρξει συνεννόηση και με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο Μπάιντεν.

Νωρίτερα, κυβερνητικές πηγές δεν έκρυβαν τη δυσαρέσκεια τους για το κείμενο του προσχεδίου. “Θα εργαστούμε για να βελτιώσουμε το κείμενο συμπερασμάτων. Δυστυχώς υπάρχουν ακόμη και σήμερα χώρες που δεν θέλουν καθόλου κυρώσεις για την Τουρκία” ανέφεραν ειδικότερα κυβερνητικές πηγές. “Για μας διακυβεύεται η αξιοπιστία της ΕΕ” προσέθεταν, παραπέμποντας στη δήλωση που είχε κάνει το μεσημέρι προσερχόμενος στη Σύνοδο ο κ. Μητσοτάκης.

Μάλιστα, το Politico έγραψε ότι η Ελλάδα συζητούσε τη διοργάνωση ειδικής συνόδου για τις σχέσεις Ευρώπης – Τουρκίας τον Φεβρουάριο -ωστόσο μετέφερε τη δήλωση «ανώτατου διπλωμάτη» ότι προς το παρόν «δεν βλέπει την ανάγκη για κάτι τέτοιο».

Σύμφωνα με το Politico, το οποίο επικαλείται Έλληνα αξιωματούχο, οι Ευρωπαίοι ηγέτες ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις επί ενός τρίτου προσχεδίου αναφορικά με την Τουρκία, μετά από ένα διάλειμμα τριάντα λεπτών, αλλά τα πράγματα δεν δείχνουν πολύ ελπιδοφόρα και «δεν υπάρχει ομοφωνία αυτή τη στιγμή».

Ένας άλλος Ευρωπαίος διπλωμάτης δήλωσε ότι πριν το διάλειμμα η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Δανία και η Αυστρία μίλησε για την Τουρκία, με τον Νίκο Αναστασιάδη να παίρνει τον λόγο δύο φορές. «Οι θέσεις τους ήταν πολύ διαφορετικές», είπε χαρακτηριστικά η πηγή αυτή.

Μάλιστα, ακόμα και η Αυστρία δεν έχει δεσμευτεί πλήρως στη σκληρή γραμμή απέναντι στην Άγκυρα, αφού φέρεται να καλύπτεται από το παρών προσχέδιο.

Υπέρ της επιβολής κυρώσεων στην Τουρκία είναι η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γαλλία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβενία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Δανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ενόψει του δείπνου Ολλανδία και Αυστρία έχουν στείλει παρατηρήσεις επί του κειμένου συμπερασμάτων στις οποίες γίνεται λόγος για κυρώσεις.

Κατά των κυρώσεων τάσσονται Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Πολωνία και Ουγγαρία.

Στο κλίμα της απροθυμίας για κυρώσεις απέναντι στην Άγκυρα, «λάδι στη φωτιά» έβαλαν και οι δηλώσεις του γ.γ. του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, πως η Τουρκία είναι «σημαντική σύμμαχος» και πως είναι υπέρ μιας «θετικής προσέγγισης» απέναντι στη γείτονα μας χώρα.

Στο δείπνο των «27», ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τους εταίρους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να μην περάσουν κάτω από τον πήχη που έβαλαν οι ίδιοι τον περασμένο Οκτώβριο. Εξάλλου, αυτό το μήνυμα είχε στείλει προσερχόμενος στη Σύνοδο Κορυφής, το μεσημέρι, ο Έλληνας πρωθυπουργός.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι «τώρα θα φανεί εάν πραγματικά ως Ευρώπη είμαστε αξιόπιστοι σε αυτά που εμείς οι ίδιοι έχουμε συμφωνήσει. Pacta sunt servanda (σ.σ.: Οι συμφωνίες πρέπει να τηρούνται)».

