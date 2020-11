Είναι σημαντικό να βρούμε έναν άνθρωπο να μας αγαπάει και να τον αγαπάμε. Αυτό άλλωστε καθιστά δύσκολο την αναζήτηση και την «εύρεση κατάλληλου συντρόφου». Πρακτικά όμως συμβαίνει κάτι πολύ ιδιάζον.

Οι άνθρωποι ψάχνουν την αγάπη στον ίδιο τύπο ανθρώπου ξανά και ξανά. Αυτό δείχνει νέα έρευνα από κοινωνικούς ψυχολόγους στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο που δημοσιεύθηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences.

Σχετική έρευνα

«Είναι σύνηθες πως όταν μία σχέση τελειώνει οι άνθρωποι ρίχνουν την ευθύνη για τον χωρισμό στην προσωπικότητα του πρώην συντρόφου τους και αποφασίζουν ότι χρειάζεται να γνωρίσουν ένα διαφορετικό τύπο ατόμου. Ωστόσο η έρευνά μας δείχνει ότι υπάρχει μία ισχυρή τάση να βγαίνουμε με ανθρώπους με παρόμοια προσωπικότητα», δήλωσε o Δρ. Yoobin Park, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.

Χρησιμοποιώντας δεδομένα από μία εν εξελίξει, πολυετή μελέτη σε ζευγάρια και οικογένειες, ο Δρ. Park και ο συνεργάτης του Geoff MacDonald, συνέκριναν τις προσωπικότητες από τους νυν και τους πρώην συντρόφους 332 ανθρώπων. Το βασικό εύρημά τους ήταν η ύπαρξη μίας αξιοσημείωτης ομοιότητας στις προσωπικότητες των συντρόφων των ατόμων.

«Η επίδραση είναι περισσότερο από μία τάση να βγαίνουμε με κάποιον παρόμοιο με τον εαυτό μας», δηλώνει ο Δρ. Park.

Η ανάλυση των ερευνητών έδειξε ότι οι νυν σύντροφοι των συμμετεχόντων χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους με παρόμοιο τρόπο με τους πρώην συντρόφους.

«Ο βαθμός συνέπειας από τη μία σχέση στην επόμενη δείχνει ότι οι άνθρωποι μάλλον έχουν ένα “τύπο” προτίμησης όσον αφορά την επιλογή συντρόφου», δηλώνει ο Δρ. MacDonald. «Παρότι τα δεδομένα μας δεν ξεκαθαρίζουν γιατί οι σύντροφοι που επιλέγουμε έχουν παρόμοιες προσωπικότητες, είναι αξιοσημείωτο ότι τις ομοιότητες αυτές πιστοποιούν και οι ίδιοι οι σύντροφοι».

«Η μελέτη μας ήταν ιδιαίτερα ενδελεχής γιατί δεν βασιστήκαμε μόνο στις αναμνήσεις των προσώπων για τις προσωπικότητες των συντρόφων τους, αλλά είχαμε αναφορές και από τους ίδιους τους συντρόφους σε πραγματικό χρόνο», δηλώνει ο Δρ. Park.

Σύμφωνα με τους ερευνητές τα ευρήματα προσφέρουν τρόπους για να κρατηθούν οι σχέσεις υγιείς και τα ζευγάρια χαρούμενα.

«Σε κάθε σχέση, οι άνθρωποι μαθαίνουν στρατηγικές για να δουλεύουν με την προσωπικότητα του συντρόφου τους. Αν η προσωπικότητα του νέου σας συντρόφου μοιάζει με του πρώην συντρόφου σας, σας δίνει την ευκαιρία αυτή τη φορά να ξεκινήσετε μία νέα σχέση με μία καλή βάση», δηλώνει ο Δρ. Park.