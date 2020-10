View this post on Instagram

Η φίλη μου @marinavernicos , εκτός από απίθανη Φωτογράφος, σχεδιάζει την μίνι συλλογή ρούχων και αξεσουάρ @adema.gr , που διατίθενται μέσω e-shop. Όταν δοκίμασα αυτό το καταπληκτικο σε σχέδιο , ύφασμα κι εφαρμογή φόρεμα, το ερωτεύτηκα και εκείνη , μεταφράζοντας τον ενθουσιασμό μου, το ονόμασε «ZETA». Κυρίες μου, σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα από το πρωί μέχρι το βράδυ! 🔥 Dear ladies, may I present you the “ZETA” dress, from the @adema.gr collection A/W 20-21’ , designed by my talented friend @marinavernicos 🔥 #dress #newcollection #loveit #perfect #blackdress #littleblackdress #fashion