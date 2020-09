Must Read

Σε νέα μέτρα προχωρά η κυβέρνησης εντείνοντας τις προσπάθειές της να ελεγχθεί η διασπορά του ιού στο λεκανοπέδιο και να αποφευχθεί ένα νέο lockdown που θα έχει ανυπολόγιστες επιπτώσεις στην οικονομία.

Την Παρασκευή, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 286 νέα κρούσματα με τα 163 να εντοπίζονται στην Αττική, με την κυβέρνηση να ανακοινώνει άμεσα νέα μέτρα που θα ισχύσουν από το πρωί του Σαββάτου για την Αττική.

«Προς το παρόν, δεν τίθεται θέμα πιο αυστηρών μέτρων» επισήμανε ο Γκίκας Μαγιορκίνης, ο οποίος τόνισε ότι το προτελευταίο μέτρο που θα ληφθεί πριν από ένα ενδεχόμενο lockdown, είναι το κλείσιμο των σχολείων.

Στόχος, ο περιορισμός του συνωστισμού στις πλατείες από άτομα νεαρής ηλικίας καθώς όπως διαπιστώνουν οι υγειονομικοί τα νεαρά άτομα είναι αυτά που πολλαπλασιάζουν τις μολύνσεις στην πρωτεύουσα.

Κλειστά περίπτερα, κάβες και μίνι μάρκετ

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα ανοίγουν στις 5:00 το πρωί αντί στις 7:00 π.μ., ενώ από τα μεσάνυχτα έως τις 5:00 τα ξημερώματα δεν θα λειτουργεί κανένα κατάστημα λιανικής πώλησης, όπως περίπτερα, κάβες, ψιλικά. Εξαιρούνται φαρμακεία και πρατήρια καυσίμων.

Ο υφυπουργός διευκρίνισε ότι τα επιπλέον μέτρα που ανακοινώθηκαν και θα ισχύσουν από αύριο, Σάββατο, στις 5:00 το πρωί, αφορούν τις επιβαρυμένες επιδημιολογικά περιοχές, δηλαδή την Αττική, τη Μύκονο, την Ημαθία, το Κιλκίς, την Πέλλα, τη Ζάκυνθο και τη Λέσβο.

Πού θα εφαρμοστεί το μέτρο

Το μέτρο θα εφαρμοστεί στην Αττική, καθώς και στις περιφέρειες ειδικών περιοριστικών μέτρων λόγω κοροναϊού, όπως Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Χαλκιδική, Χανιά, Ηράκλειο, Ζάκυνθο, Λέσβο και Μύκονο.

Θα έχει, δε, ισχύ από τις 05:00 της 26/09/2020 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται πως στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και τις περιοχές που βρίσκονται σε επιδημιολογική επιτήρηση επιτρέπεται το take away, drive through και delivery για εστιατόρια με εξαίρεση την πώληση αλκοόλ.

Παράλληλα, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στις περιοχές ειδικών περιοριστικών μέτρων και επιδημιολογικής επιτήρησης που κλείνουν στις 12 τα μεσάνυχτα έως τις 7 το πρωί, από το Σάββατο θα μπορούν να λειτουργούν από τις 5 τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με τον υφυπουργό «η εξάπλωση του κοροναϊού και η πίεση στο σύστημα Υγείας υποχρέωσε την κυβέρνηση να λάβει επιπλέον μέτρα, προκειμένου να εφαρμοστούν τα ήδη υπάρχοντα και ταυτόχρονα να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού, τα οποία παρατηρούνται κυρίως από νεαρής ηλικίας άτομα, μετά τις 12 τα μεσάνυχτα, σε χώρους γύρω από περίπτερα και άλλα μαγαζιά που παρέχουν αλκοόλ».

Διαβεβαίωσε ότι αν εφαρμοστούν τα συγκεκριμένα μέτρα, δεν χρειάζονται άλλα.

Αντιδρούν οι περιπτεράδες

Ο Προέδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Περιπτερούχων, Θοδωρής Μάλλιος, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του MEGA για τα νέα μέτρα της κυβέρνησης τα οποία χαρακτήρισε «ανήκουστα». «Ακόμα ένα τραγικό, το οποίο είναι ανεξήγητο για τον απλό άνθρωπο. Στοχοποιήσαμε τις πλατείες, κυνηγάμε την πλατεία Βαρνάβα και λέγαμε ιστορίες. Και τα Μέσα διαμόρφωσαν μια κατάσταση. Αστεία πράγματα, άκρα γελοιότητα» σημείωσε. Τόνισε δε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα συνωστισμού και δεν βρίσκει λογική στα νέα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση. «Επικρατεί ο απολύτως παραλογισμός», υπογράμμισε και συνέστησε στην κυβέρνηση να κοιτάξει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.

Εστία υπερμετάδοσης το κέντρο της Αθήνας

Ερωτηθείς ποιες θεωρεί μεγαλύτερες εστίες μετάδοσης στην Αττική με βάση τις ιχνηλατήσεις που γίνονται σε καθημερινό επίπεδο, ο κ. Χαρδαλιάς τόνισε ότι δεν υπάρχει κάποια κατηγορία που εξαιρείται σε αυτό.

«Υπάρχει μια κινητικότητα και ένα ιδιαίτερο φορτίο στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας και σε συγκεκριμένες περιοχές. Κάποιες από αυτές τις ιχνηλατήσεις προφανώς έχουν σημείο αναφοράς τους συμπολίτες μας που είναι μετανάστες. Η στρατηγική μας στις περιπτώσεις αυτές είναι μια στρατηγική συνολική, η οποία αφορά σε μέτρα τα οποία εφαρμόζονται ήδη με ελέγχους από το υπουργείο Υγείας, με αστυνόμευση μεγαλύτερη των χώρων που μπορεί να δημιουργηθούν συναθροίσεις, με σκληρές, αυστηρές ιχνηλατήσεις στο κομμάτι των κρουσμάτων και ιδιαίτερα των στενών επαφών» σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι είναι ένα πακέτο μέτρων το οποίο έχει εφαρμοστεί και σε άλλους δήμους της Αττικής και το οποίο φέρνει αποτελέσματα.

«Είμαστε σε καθημερινή, αγαστή συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και οι πρωτοβουλίες που παίρνονται είναι πρωτοβουλίες που νομίζω ότι θα φέρουν αποτέλεσμα. Αυτό που χρειάζεται είναι όλοι να εφαρμόσουμε τα μέτρα και ειδικά όλοι οι κάτοικοι της Αττικής» επισήμανε.

«Αυτοπεριορισμός ή καραντίνα»

Σχετικά με το δίλημμα που έθεσε χθες ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτοπεριορισμός ή καραντίνα, και αν η λογική θα ακολουθηθεί και μετά τις 4 Οκτωβρίου και αφορά και τους ανθρώπους που βρίσκονται σε προσφυγικές δομές, ο κ. Χαρδαλιάς ανέφερε:

«Το δίλημμα του πρωθυπουργού είναι ξεκάθαρο. Παίρνουμε μέτρα για να μη χρειαστεί να πάρουμε άλλα. Αυτή τη στιγμή, σε αυτή την κρίσιμη κατάσταση που βρισκόμαστε, ειδικά στην Αττική, το ζήτημα είναι να εφαρμόσουμε τα μέτρα, να αυτοπεριοριστούμε. Εφόσον τα μέτρα αυτά δεν αποδώσουν, θα δούμε όλα τα υπόλοιπα μέτρα. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορεί να αποδώσει κανένα μέτρο, προφανώς θα πάμε στην ύστατη λύση που είναι το θέμα της καραντίνας».

Ερωτηθείς πώς θα αυτοπεριοριστούν οι συμπολίτες μας μετανάστες, ο κ. Χαρδαλιάς εξήγησε ότι γίνεται μία καμπάνια αυτή τη στιγμή σε 14 διαφορετικές γλώσσες και με επαφές με τους επικεφαλής των προσφυγικών και μεταναστευτικών κοινοτήτων.

«Βεβαίως μπορούν να αυτοπεριοριστούν, βεβαίως η ιχνηλάτηση και οι έρευνες που κάνουμε σε σχέση με τις στενές τους επαφές είναι πολύ πιο αυστηρές», υπογράμμισε, ενώ συμπλήρωσε ότι δεν πρέπει να μένουμε στο κομμάτι των μεταναστών και των προσφύγων. «Αυτή τη στιγμή το μεγάλο στοίχημα είναι ένα στοίχημα που καλούμαστε όλοι να το κερδίσουμε, διότι ακόμα και αν μεταξύ τους έχουν το οποιοδήποτε transmission (σ.σ. μετάδοση), σε κάθε περίπτωση η δική μας συμπεριφορά, επιλογή, η δική μας εφαρμογή των μέτρων ή όχι θα κρίνει αν αυτό το transmission θα περάσει και στον υπόλοιπο πληθυσμό», τόνισε, ενώ σημείωσε ότι «αυτήν τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα σημείο πολύ κρίσιμο, που όλοι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ένα πράγμα: Αν για 14 μέρες όλοι έχουμε τη μάσκα μας, τηρούμε τις αποστάσεις, έχουμε τα αντισηπτικά μας είναι η μεγαλύτερη απάντηση σε οποιαδήποτε προοπτική του lockdown. Δεν θα χρειαστεί. Τελειώνουμε τον ιό. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει συντεταγμένα, συγκροτημένα, όπως στο παρελθόν το έχει κάνει με μεγάλη επιτυχία η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, να μπορέσουμε να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη».

«Ανησυχητικά ενεργό παραμένει το δεύτερο κύμα του κοροναϊού στη χώρα μας»

«Το δεύτερο κύμα προκαλεί μεγάλη ανησυχία διεθνώς και ο στόχος όλων είναι να ισορροπήσει η κατάσταση και να ελεγχθεί ως ότου υπάρξει αποτελεσματικό εμβόλιο» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «είναι κοινός τόπος και σε άλλες χώρες να αποφευχθεί το lock down. Το προτελευταίο μέτρο που θα ληφθεί πριν από ένα ενδεχόμενο lock down, είναι το κλείσιμο των σχολείων. Ωστόσο ο καθηγητής ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά τη άμεση λήψη αυστηρότερων μέτρων. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά απαντώντας σε σχετική ερώτηση «προς το παρόν δεν τίθεται θέμα πιο αυστηρών μέτρων. Δεν πάμε σε πιο σκληρά μέτρα».

Ο κ. Μαγιορκίνης μίλησε και για τις παρεμβάσεις που γίνονται στο κέντρο της Αθήνας όπου καταγράφεται και η μεγαλύτερη αύξηση των περιστατικών τις τελευταίες ημέρες. «Έχουν γίνει 600 rapid τεστ και μέχρι τις 16.00 σήμερα το απόγευμα είχαν βρεθεί έξι θετικά δείγματα σε τέσσερις Έλληνες και δύο αλλοδαπούς».

Αναφερόμενος και σε διεθνή στοιχεία πρόσθεσε ότι οι επιστήμονες εξακολουθούν να θεωρούν τον ιό τόσο επικίνδυνο όπως και στην αρχή της πανδημίας. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι ο ιός προκαλεί λιγότερους θανάτους «δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, που να αποδεικνύουν μια τέτοια υπόθεση.Το μικρότερο ποσοστό θανάτων οφείλεται στα περισσότερα τεστ».

Η προσκόλληση στην μάσκα εξήγησε ο κος Μαγιορκίνης ότι παραμένει σύμφωνα με όλα τα διεθνή δεδομένα « την καλύτερη προστασία» και αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στους μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους οι οποίοι όπως είπε «θα πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν».

Απαντώντας σε ερώτηση που αφορά τις νοσηλείες είπε ότι σήμερα νοσηλεύονται περίπου 600 άτομα σε απλά κρεβάτια με covid-19 και εξήγησε ότι ο ημερήσιος αριθμός των θανάτων είναι άμεση συνάρτηση του αριθμού των διασωληνωμενων. «Αν φτάσουνε τους 200 που νοσηλεύονται στις ΜΕΘ μπορεί να δούμε και 10 ή 15 θανάτους σε μία μέρα» και πρόσθεσε ότι ο περιορισμός των εισαγωγών στις ΜΕΘ είναι το ζητούμενο.

Πάντως ο κος Μαγιορκίνης τόνισε πως παρατηρείται μικρή μείωση στον αριθμό των διασωληνωμένων, την τελευταία βδομάδα αλλά αυτή η εικόνα δεν είναι ενδεικτική και γι αυτό για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε τουλάχιστον για μια ακόμη εβδομάδα.

Σε μίνι lockdown τα Τρίκαλα -Μάσκες και σε εξωτερικούς χώρους

Επίσης, σε καθεστώς ειδικών περιοριστικών μέτρων μπαίνει η περιφερειακή ενότητα Τρικάλων εξαιτίας αυξημένων κρουσμάτων κοροναιού. Πλέον, στα Τρίκαλα, όπως ανακοίνωσε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, θα ισχύουν από το Σάββατο και για 14 ημέρες μέτρα τύπου Πόρου προκειμένου να περιοριστεί η διάδοση του φονικού ιού. Μεταξύ άλλων, οι πολίτες καλούνται να φορούν μάσκα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Συγκεκριμένα:

Απαγόρευση λειτουργίας όλων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12:00 τα μεσάνυχτα έως τις 05.00 της επομένης.

Αναστολή κάθε είδους εκδήλωσης όπως πάρτι, εμποροπανηγύρεις, λιτανείες, λαϊκές αγορές κ.λπ.

Απαγόρευση κάθε είδους συνάθροισης πολιτών άνω των 9 ατόμων για οποιονδήποτε λόγο, τόσο σε δημόσιο όσο και σε ιδιωτικό χώρο.

Στους χώρους εστίασης επιτρέπεται μέγιστος αριθμός ατόμων σε κάθε τραπέζι έως 4 άτομα, εκτός εάν πρόκειται για συγγενείς Α’ βαθμού όπου επιτρέπεται έως 6 άτομα.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι σε συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομικών για τις επιχειρήσεις που επηρεάζονται, είναι δυνατή η αναστολή σύμβασης εργασίας των εργαζομένων. Τέλος, τα παραπάνω περιοριστικά μέτρα ισχύουν για 14 ημέρες από το Σάββατο 26-09-2020 και ώρα 06:00 έως Σάββατο 10-10-2020 και ώρα 06:00.

Υπενθυμίζεται ότι στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων επικρατεί ανησυχία μετά από κρούσματα κορωνοϊού σε γάμο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Trikala Voice, από τα 11 κρούσματα στην περιοχή, τα 8 προέρχονται από τον γάμο.

Η κατάσταση στην Ελλάδα

Μειωμένα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και κάτω από 300 ήταν τα σημερινά κρούσματα κοροναϊού στη χώρα μας. Συγκεκριμένα, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα 286 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις του φονικού ιού, εκ των οποίων 31 συνδέονται με γνωστές συρροές και 37 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας.

Έτσι, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 16.913, εκ των οποίων το 55.7% άνδρες, ενώ 2.763 (16.3%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 7.028 (41.6%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Επιπλέον, 63 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 69 ετών. 15 (23.8%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 87.3%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 197 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 3 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 369 θανάτους συνολικά στη χώρα. 138 (37.4%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 78 έτη και το 97.0% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Ηλικιακή κατανομή

Η μέση ηλικία των κρουσμάτων είναι 39 έτη (εύρος 0 έως 102 ετών), ενώ η μέση ηλικία των θανάτων είναι 78 έτη (εύρος 25 έως 102 ετών). Η ηλικιακή κατανομή των (α) συνολικών κρουσμάτων, (β) των περιστατικών που κατέληξαν σε θάνατο και (γ) των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, είναι η ακόλουθη:

Γεωγραφική διασπορά

Ο χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική κατανομή των συνολικών κρουσμάτων COVID-19 (από την αρχή της επιδημίας) ανά Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, με βάση την δηλωθείσα διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του ασθενούς, ή τη διεύθυνση προσωρινής διαμονής για τους τουρίστες και άλλους προσωρινά διαμένοντες στην Ελλάδα. Συμπεριλαμβάνονται τόσο κρούσματα με ιστορικό ταξιδίου (“εισαγόμενα”) όσο και κρούσματα με πιθανή εγχώρια μετάδοση.

Αναλυτικότερα, από τα 286 κρούσματα:

– τα 249 είναι εγχώρια κρούσματα και εξ αυτών τα 31 συνδέονται με γνωστές συρροές

– 37 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

Στα 163 τα κρούσματα στην Αττική

Από τα 286 κρούσματα, τα 163 εντοπίζονται στην Περιφέρεια Αττικής, εκ των οποίων 13 συνδέονται με γνωστές συρροές, ενώ 9 αναφέρουν πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας.

