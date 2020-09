View this post on Instagram

Μια υπέροχη βραδιά στο «𝗧𝗵𝗲 𝟮𝗡𝗶𝗴𝗵𝘁 𝗦𝗵𝗼𝘄» με τον εκπληκτικό @grigorisarnaoutoglou.official Ευχαριστώ για όλα! ————————————————• @the2nightshow_ant1tv #ant1tv #megatv @megatvcom @megatvprogramma styling: @xarabotsivali shoes: @tsakirismallas #interview #the2nightshow #grigorisarnaoutoglou