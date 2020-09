View this post on Instagram

Ευχαριστώ τα πληρώματα της 352 ΜΜΥΠ της Πολεμικής Αεροπορίας για την πτήση μέσα στην ίδια ημέρα Αθήνα – Νέα Υόρκη – Αθήνα, με το αεροσκάφος «Αθηνά», προκειμένου να συναντηθώ με τον ΓΓ του ΟΗΕ και να επιστρέψω άμεσα στην Ελλάδα.