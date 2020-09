Τον γάμο του μικρότερου γιου του Φίλιππου, ανακοίνωσε ο τέως βασιλιάς Κωνσταντίνος και η σύζυγός του Άννα Μαρία.

Ο μικρότερος γιος του Κωνσταντίνου Γλίξμπουργκ αρραβωνιάστηκε με την Νίνα Ναστάζια Φλορ στην Ιθάκη, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδουν διεθνή ΜΜΕ, αναμένεται να προγραμματίσουν το γάμο τους άμεσα, στο επόμενο διάστημα.

Την ανακοίνωση του αρραβώνα του πρίγκιπα Φιλίππου, συνοδεύουν δύο φωτογραφίες του νέου ζευγαριού, που τραβήχτηκαν από τον δευτερότοκο γιο του Κωνσταντίνου, Νικόλαο Γλίξμπουργκ.

Ο Φίλιππος Γλίξμπουργκ που γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1986, είναι σήμερα οικονομικός αναλυτής και δραστηριοποιείται στη Νέα Υόρκη.

Η μελλοντική σύζυγός του, Νίνα είναι κόρη του Ελβετού επιχειρηματία Τόμας Φλορ, ο οποίος πριν λίγα χρόνια βρέθηκε στη λίστα δισεκατομμυριούχων του περιοδικό Forbes με την περιουσία του να εκτιμάται στα 2,3 δισ..

Έχει εργαστεί ως δημιουργική διευθύντρια για την εταιρεία ναύλωσης τσάρτερ, VistaJet που ίδρυσε η ίδια ενώ στο βιογραφικό της συναντάμε και την ίδρυση του μη κερδοσκοπικού ερευνητικού κέντρου θαλάσσης, το Κέντρο Επιστημονικών Σπουδών Bazaruto (BCSS), το οποίο ίδρυσε πριν τρία χρόνια, το 2017.

The King and Queen of the Hellenes have announced the engagement of their youngest child Prince Philippos of Greece and Denmark to Nina Nastassja Flohr.https://t.co/DWVF0zqLBX

