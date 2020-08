Πληροφορίες που μετέδωσε το CNN το βράδυ της Παρασκευής (ώρα Ελλάδας) αναφέρουν ότι την ερχόμενη Κυριακή ο αμερικανός ΥΠΕΞ Μάικ Πομπέο αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

«Η συνάντηση θα γίνει μετά την επαφή που είχε ο Πομπέο με τον Νίκο Δένδια» αναφέρει η δημοσιογράφος Τζένιφερ Χάνσλερ η οποία καλύπτει θέματα του Λευκού Οίκου.

.@SecPompeo will meet with Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu while in the Dominican Republic Sunday, @WHAAsstSecty says.

The meeting will take place days after Pompeo's meeting with @NikosDendias in Vienna today

— Jennifer Hansler (@jmhansler) August 14, 2020