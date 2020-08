Τα φοβερά αποτελέσματα της ασύλληπτης, φονικής έκρηξης που κατέστρεψε το ήμισυ της πρωτεύουσάς του προκαλώντας μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση μετρά ο Λίβανος όσο περνούν οι ώρες.

Ο πρόεδρος της χώρας Μισέλ Αούν υποσχέθηκε ενδελεχή έρευνα προκειμένου να αποκαλυφθούν οι υπαίτιοι της αιματηρής έκρηξης που συντάραξε τον Λίβανο ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνησή του απευθύνει έκκληση για παροχή διεθνούς βοήθειας προκειμένου να αντεπεξέλθει στην τραγωδία που σημειώθηκε.

Σε ομιλία του που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, στην έναρξη της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, ο Μισέλ Αούν ότι η έρευνα θα διεξαχθεί με διαφάνεια και έκανε επίσης έκκληση σε άλλα κράτη για να επισπεύσουν την αποστολή βοήθειας στον Λίβανο, που ήδη βρίσκεται αντιμέτωπος με οικονομική κατάρρευση.

Before and after of the explosion site in Beirut #Lebanon #Beirut pic.twitter.com/O19hHunYpl

Έως 300.000 άνθρωποι υπολογίζεται ότι έχουν μείνει χωρίς στέγη στη Βηρυτό μετά τις εκρήξεις που εξαϋλωσαν το λιμάνι και κατέστρεψαν το 50% της πόλης , δήλωσε ο κυβερνήτης της πρωτεύουσας Μαρουάν Αμπούντ, εκτιμώντας πως το κόστος των ζημιών θα ξεπεράσει τα τρία δισεκατομμύρια δολάρια.

«Έκανα μια περιοδεία στη Βηρυτό, οι ζημιές μπορεί να ανέρχονται από τρία έως πέντε δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κυβερνήτης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι αναμένει την εκτίμηση των ειδικών και των μηχανικών. «Σχεδόν το 50% της Βηρυτού έχει καταστραφεί ή έχει υποστεί ζημιές» εκτίμησε, με 250.000 έως 300.000 ανθρώπους να έχουν μείνει άστεγοι.

Ο μέχρι τώρα απολογισμός είναι πάνω από 100 νεκροί και πάνω από 4.000 τραυματίες, αριθμοί που αναμένεται να αυξηθούν κατά πολύ τις επόμενες ώρες καθώς τα σωστικά συνεργεία ψάχνουν εναγωνίως στα συντρίμμια για επιζώντες.

Σωστικά συνεργεία του Λιβάνου αλλά και από άλλες χώρες που έχουν σπεύσει για βοήθεια αναζητούν ξεθάβουν πτώματα σε μια απέραντη έκταση όλο συντρίμμια.

Εκτός από τους νεκρούς και τους τραυματίες ένα από τα φλέγοντα ζητήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αρχές της χώρας είναι αυτό της στέγασης των περίπου 300.000 αστέγων, καθώς και οι ανάγκες σίτισης τους τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα.

Η πρωτοφανής έκρηξη στο λιμάνι κατέστρεψε τα κεντρικά σιλό στα οποία φυλάσσονταν τα αποθέματα σιτηρών της χώρας με αποτέλεσμα τα εναπομείναντα να αρκούν για διάστημα μικρότερο των 30 ημερών δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονομίας Ραούλ Νέχμε.

«Αναζητούμε αποθηκευτικούς χώρους», είπε προσθέτοντας ότι ο Λίβανος χρειάζεται αποθέματα για τουλάχιστον τρεις μήνες για να υπάρξουν οι προϋποθέσεις διατροφικής ασφάλεια για τα έξι εκατομμύρια των κατοίκων του Λιβάνου.

Τα κατεστραμμένα σιλό της Βηρυτού είχαν δυναμικότητα 120.000 τόνων σιτηρών, ενώ το λιμάνι της Τρίπολης, το δεύτερο σε μέγεθος του Λιβάνου, δεν διαθέτει υποδομές αποθήκευσης. Όπως δήλωσε ο Αχμεντ Τάμερ, διευθυντή του λιμανιού της Τρίπολης, αποθέματα σιτηρών μπορούν να μεταφερθούν σε αποθήκες που απέχουν 2 χιλιόμετρα από το λιμάνι.

Πριν από την έκρηξη, τα σιλό της Βηρυτού δεν περιείχαν παρά 15.000 τόνους σιταριού, καθώς ορισμένοι μύλοι είχαν ξεφορτώσει απευθείας φορτία εξαιτίας καθυστέρησης στην έκδοση πιστωτικών επιστολών για πληρωμή, δήλωσε ο Αχμεντ Χατίτ, ο επικεφαλής της ένωσης εισαγωγέων σιτηρών στον εφημερίδα Al-Akhbar.

Οι υπάρχουσες ποσότητες επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς για ενάμισι μήνα, ενώ τέσσερα πλοία που μεταφέρουν 28.000 τόνους σιτηρών δεν έχουν ελλιμενισθεί, εξήγησε.

Οι αρχές του Λιβάνου επιδιώκουν την μεταφορά των τεσσάρων πλοίων στην Τρίπολη, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομίας στο δίκτυο LBCI.

This aerial footage shows the full scale of the destruction caused by a massive explosion in Beirut.

For the latest on this blast in Lebanon, head here: https://t.co/XdrK6TQwiy pic.twitter.com/1nlrKYolQN

— SkyNews (@SkyNews) August 5, 2020