Ο εισαγγελέας της πολιτείας Μινεσότα ανακοίνωσε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου για τους λευκούς αστυνομικούς που δολοφόνησαν τον Τζορτζ Φλόιντ, με τη δίωξη στον Ντέρεκ Σόβιν να γίνεται αυστηρότερη, ενώ πλέον καταγγελίες απαγγέλθηκαν και στους τρεις συναδέλφους του που εθεάθησαν να πατάνε και αυτοί τον άτυχο Αφροαμερικάνο.

Ο Ντέρεκ Σόβιν θα διωχθεί για ανθρωποκτονία β’ βαθμού, δηλαδή φόνο εν βρασμώ ψυχής και όχι φόνο εξ αμελείας, όπως είχε κατηγορηθεί προηγουμένως. Η κατηγορία αυτή επισύρει και αυστηρότερες ποινές.

