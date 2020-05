Το ότι… λαμβάνει υδροξυχλωροκίνη ως προληπτικό μέτρο ενάντια στον κοροναϊό ανακοίνωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

​«Ναι παίρνω υδροχλωροκίνη εδώ και περίπου μιάμιση εβδομάδα, κάθε μέρα παίρνω ένα χάπι. Γιατροί το παίρνουν, άρρωστοι το παίρνουν, νοσοκόμοι το παίρνουν, μέχρι στιγμής είμαι μια χαρά» επεσήμανε ο αμερικανός πρόεδρος.

Donald Trump says he's been taking the anti-malaria drug hydroxychloroquine (video via @quicktake) https://t.co/SKkd3xWMvY pic.twitter.com/HQzz0GVPoo

— Bloomberg (@business) May 18, 2020