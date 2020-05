Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια σπουδαία πορεία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τη φετινή σεζόν και μάλιστα το ταξίδι του συνεχίζεται τον Αύγουστο με τη ρεβάνς των «16» του Europa League απέναντι στη Γουλβς.

Τα πάντα ξεκίνησαν από τα προκριματικά του Champions League, με τους ερυθρόλευκους να αποκλείουν κατά σειρά τις Βικτόρια Πλζεν, Μπασακσεχίρ και Κράσνονταρ, για να βρεθούν στους ομίλους, όπου κοίταξαν στα μάτια την Μπάγερν, αλλά και την Τότεναμ, ενώ κατάφεραν να κερδίσουν τον Ερυθρό Αστέρα και να προκριθούν στο Europa League.

Εκεί, στη φάση των «32» απέκλεισαν την Άρσεναλ με μια σπουδαία εκτός έδρας νίκη και πλέον βρίσκονται στους «16», όπου αντιμετωπίζουν τη Γουλβς.

Στο πρώτο ματς στο Καραϊσκάκη οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1 και πλέον άπαντες περιμένουν τη ρεβάνς στην Αγγλία.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός το απόγευμα της Δευτέρας ανέβασε στα social media βίντεο με όλα τα γκολ που πέτυχε η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς στα προκριματικά του Champions League και κάλεσε τους οπαδούς της να επιλέξουν το αγαπημένο τους.

Δείτε το βίντεο:

Τα γκολ της ομάδας μας στα προκριματικά του UEFA Champions League! Εσάς ποιο είναι το αγαπημένο σας; / Olympiacos’ @ChampionsLeague qualifying goals! Which one is your favorite?#Olympiacos #UCL #Goals #Football #Vote pic.twitter.com/FKXRfLBYdV

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) May 11, 2020