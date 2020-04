Ήπια συμπτώματα κοροναϊού, είχε για μία εβδομάδα, η έγγυος μνηστή του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχει διαγνωστεί με covid-19 και παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Σεντ Τόμας στο Λονδίνο.

Το γεγονός ανακοίνωσε η ίδια η Carrie Symonds, με ανάρτησή της στο twitter, όπου αναφέρει : «Πέρασα την προηγούμενη εβδομάδα στο κρεβάτι έχοντας συμπτώματα κοροναϊού. Δεν χρειάστηκε να κάνω το τεστ, καθώς έπειτα από 7 μέρες ξεκούρασης νιώθω πιο δυνατή».

H Symonds, αναμένεται να φέρει στον κόσμο το πρώτο παιδί του ζευγαριού στις αρχές καλοκαιριού. Τώρα αναρρώνει στην κατοικία που διέμενε με τον Βρετανό πρωθυπουργό, στο νότιο Λονδίνο.

«Το να είσαι έγκυος και να έχεις Covid-19 είναι σίγουρα ανησυχητικό. Απευθύνομαι στις άλλες εγκύους, παρακαλώ διαβάστε και ακολουθείστε τις πιο επικαιροποιημένες οδηγίες, τις οποίες εγώ βρήκα πολύ καθησυχαστικές» πρόσθεσε σε δεύτερο tweet της μετά την ανακοίνωση.

Being pregnant with Covid-19 is obviously worrying. To other pregnant women, please do read and follow the most up to date guidance which I found to be v reassuring: https://t.co/JPvIDeB3l6

— Carrie Symonds (@carriesymonds) April 4, 2020